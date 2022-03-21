В Самарской области принимаются меры по обеспечению социально-экономической стабильности в условиях санкций

В пятницу, 18 марта, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание с руководителями органов исполнительной власти региона о ходе реализации указа президента РФ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".

Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 16 марта в целях обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, в том числе в связи с введением в отношении нашей страны, ее граждан и юридических лиц политических, экономических и других санкций.

В Самарской области в условиях новых экономических вызовов работает штаб по повышению устойчивости экономики, созданный для своевременного принятия оперативных мер по различным отраслям экономики, минимизации ущерба для промышленности и благосостояния граждан. Штаб возглавляет Губернатор региона Дмитрий Азаров.

На совещании о ходе реализации Указа Президента России руководители министерств и ведомств рассказали о действиях, которые предпринимаются для обеспечения социально-экономической стабильности в условиях санкций.

"Цель нашего совещания — подготовка плана мероприятий, нормативно-правовых актов по аспектам, которые Президент РФ поручил регионам отработать", — поставил задачу первый вице-губернатор.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева рассказала о новой мере адресной поддержки — денежной выплате для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 16 лет. В настоящее время готовится Постановление Правительства РФ, в котором будут прописаны подходы к определению категорий участников новой меры, правила софинансирования, межбюджетных трансфертов в регионы. Региональное министерство проводит подготовительную работу, чтобы в ближайшее время после выхода федерального НПА опубликовать необходимые для осуществления выплаты региональные нормативно-правовые акты.

Областной минсоц вышел с инициативой об адресном единовременном предоставлении выплаты на приобретение продовольственных товаров. Виктор Кудряшов поручил министерству оперативно представить свои предложения.

Председатель облправительства предложил включить в план мероприятий для проработки вопрос промежуточной индексации социальных выплат и критерии их назначения: "Посмотрим все предложения, обобщим, и в соответствии с финансовыми возможностями примем решение".

Участники совещания рассмотрели меры, направленные на бесперебойное функционирование объектов транспортной инфраструктуры, энергетики и связи. Виктор Кудряшов обратил внимание, что текущая инфляция, значительное удорожание материалов могут повлиять на реализацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий: "В то же время всё, что связано с безопасностью — перекладки, капитальные ремонты, не должно подвергнуться изменениям. Это безусловные приоритеты".

Обращаясь к заместителю председателя Правительства — руководителю департамента информационных технологий и связи Константину Преснякову, первый вице-губернатор подчеркнул необходимость обеспечить информационную безопасность внутренних систем связи: "Знаю, что для этого принят целый ряд мер, и они должны исполняться без отклонений".

Мониторинг ситуации по всем отраслям будет продолжен. "Текущие риски отрабатывайте самостоятельно. Системные вопросы будем обсуждать оперативно и совместно принимать решения. Важно в постоянном режиме продолжать общение с хозяйствующими субъектами, чтобы вовремя заметить негативные тенденции. Если вопросы требуют федерального решения, запрашивайте от предприятий письменные предложения, оценивайте их целесообразность. Будем транслировать их на уровень федеральных министерств", — дал поручение руководителям министерств и ведомств Виктор Кудряшов.

Мониторинг розничных цен и наличия в организациях торговли товаров первой необходимости в регионе налажен и проводится постоянно, в целом ситуация стабильная, ажиотажный спрос снижается.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о действующих программах Гарантийного фонда Самарской области. Он отметил, что ставки по кредитам здесь существенно отличаются от банковских в лучшую сторону. В настоящее время министерством готовятся предложения по субсидиям для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые реализуют проекты в сфере импортозамещения, на приобретение оборудования в размере до 50-70%.

Председатель облправительства поручил профильным министерствам проанализировать ситуацию в сфере организации питания в образовательных и медицинских учреждениях с точки зрения удорожания продуктов.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что в целом ситуация в экономике остается стабильной: "Есть проблемы на отдельных предприятиях, но большинство хозяйствующих субъектов очень быстро адаптируются к новым условиям, решают вопросы импортозамещения, вопросы логистики. Ситуация на рынке труда также абсолютно ровная".

На совещании также рассмотрели вопросы ускоренной подготовки нормативно-правовых актов, которые на региональном уровне в ряде случаев необходимо принимать вслед за федеральными НПА, регулирующими различные аспекты социально-экономического развития. Председатель областного Правительства отметил, что максимальный срок между принятием федерального и регионального нормативно-правового актов не должен превышать 5 календарных дней: "В каждой отрасли есть такие федеральные решения, и вы, уважаемые коллеги, несете ответственность за то, чтобы в кратчайшие сроки реализовывать их на территории нашего региона".