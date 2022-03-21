В Самарской области принимаются меры по обеспечению социально-экономической стабильности в условиях санкций

В пятницу, 18 марта, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание с руководителями органов исполнительной власти региона о ходе реализации указа президента РФ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации".
Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 16 марта в целях обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, в том числе в связи с введением в отношении нашей страны, ее граждан и юридических лиц политических, экономических и других санкций.
В Самарской области в условиях новых экономических вызовов работает штаб по повышению устойчивости экономики, созданный для своевременного принятия оперативных мер по различным отраслям экономики, минимизации ущерба для промышленности и благосостояния граждан. Штаб возглавляет Губернатор региона Дмитрий Азаров.
На совещании о ходе реализации Указа Президента России руководители министерств и ведомств рассказали о действиях, которые предпринимаются для обеспечения социально-экономической стабильности в условиях санкций.
"Цель нашего совещания — подготовка плана мероприятий, нормативно-правовых актов по аспектам, которые Президент РФ поручил регионам отработать", — поставил задачу первый вице-губернатор.
Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева рассказала о новой мере адресной поддержки — денежной выплате для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 16 лет. В настоящее время готовится Постановление Правительства РФ, в котором будут прописаны подходы к определению категорий участников новой меры, правила софинансирования, межбюджетных трансфертов в регионы. Региональное министерство проводит подготовительную работу, чтобы в ближайшее время после выхода федерального НПА опубликовать необходимые для осуществления выплаты региональные нормативно-правовые акты.
Областной минсоц вышел с инициативой об адресном единовременном предоставлении выплаты на приобретение продовольственных товаров. Виктор Кудряшов поручил министерству оперативно представить свои предложения.
Председатель облправительства предложил включить в план мероприятий для проработки вопрос промежуточной индексации социальных выплат и критерии их назначения: "Посмотрим все предложения, обобщим, и в соответствии с финансовыми возможностями примем решение".
Участники совещания рассмотрели меры, направленные на бесперебойное функционирование объектов транспортной инфраструктуры, энергетики и связи. Виктор Кудряшов обратил внимание, что текущая инфляция, значительное удорожание материалов могут повлиять на реализацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий: "В то же время всё, что связано с безопасностью — перекладки, капитальные ремонты, не должно подвергнуться изменениям. Это безусловные приоритеты".
Обращаясь к заместителю председателя Правительства — руководителю департамента информационных технологий и связи Константину Преснякову, первый вице-губернатор подчеркнул необходимость обеспечить информационную безопасность внутренних систем связи: "Знаю, что для этого принят целый ряд мер, и они должны исполняться без отклонений".
Мониторинг ситуации по всем отраслям будет продолжен. "Текущие риски отрабатывайте самостоятельно. Системные вопросы будем обсуждать оперативно и совместно принимать решения. Важно в постоянном режиме продолжать общение с хозяйствующими субъектами, чтобы вовремя заметить негативные тенденции. Если вопросы требуют федерального решения, запрашивайте от предприятий письменные предложения, оценивайте их целесообразность. Будем транслировать их на уровень федеральных министерств", — дал поручение руководителям министерств и ведомств Виктор Кудряшов.
Мониторинг розничных цен и наличия в организациях торговли товаров первой необходимости в регионе налажен и проводится постоянно, в целом ситуация стабильная, ажиотажный спрос снижается.
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о действующих программах Гарантийного фонда Самарской области. Он отметил, что ставки по кредитам здесь существенно отличаются от банковских в лучшую сторону. В настоящее время министерством готовятся предложения по субсидиям для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые реализуют проекты в сфере импортозамещения, на приобретение оборудования в размере до 50-70%.
Председатель облправительства поручил профильным министерствам проанализировать ситуацию в сфере организации питания в образовательных и медицинских учреждениях с точки зрения удорожания продуктов.
Виктор Кудряшов подчеркнул, что в целом ситуация в экономике остается стабильной: "Есть проблемы на отдельных предприятиях, но большинство хозяйствующих субъектов очень быстро адаптируются к новым условиям, решают вопросы импортозамещения, вопросы логистики. Ситуация на рынке труда также абсолютно ровная".
На совещании также рассмотрели вопросы ускоренной подготовки нормативно-правовых актов, которые на региональном уровне в ряде случаев необходимо принимать вслед за федеральными НПА, регулирующими различные аспекты социально-экономического развития. Председатель областного Правительства отметил, что максимальный срок между принятием федерального и регионального нормативно-правового актов не должен превышать 5 календарных дней: "В каждой отрасли есть такие федеральные решения, и вы, уважаемые коллеги, несете ответственность за то, чтобы в кратчайшие сроки реализовывать их на территории нашего региона".
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.