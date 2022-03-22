Тольяттинский комплекс "ЭкоРесурсПоволжье" вошел в топ-5 перспективных проектов по строительству экотехнопарков в России

На международной выставке Wasma 2022, которая проходит в эти дни в Москве, Российским экологическим оператором были озвучены проекты, получившие в 2021 году федеральную поддержку.

При отборе и оценке проектов использовались как финансовые показатели, так и ESG-факторы в деятельности компании.

Деловая программа выставки охватывает наиболее актуальные нормотворческие, инвестиционные и технологические вопросы в сфере обращения с отходами в России.