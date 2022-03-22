Виктор Кудряшов: ситуация с бюджетом стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов

В понедельник, 21 марта, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, готовность к паводку, ход реализации национальных проектов, исполнение региональных программ.
Об оперативной обстановке на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 14 по 21 марта чрезвычайных происшествий в Самарской области не произошло. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом.
По сведениям Росгидромета, в предстоящие дни дневная температура воздуха будет выше нулевых отметок, в ночное время она будет опускаться ниже нуля, что создает благоприятные условия для развития весенних процессов. Вскрытие рек в этом году ожидается на 8-10 дней раньше нормы, к настоящему времени лед вскрылся на реке Сызранка, до первого апреля ожидается вскрытие всех рек. В связи со сложными погодными условиями 16 и 17 марта были введены ограничения движения на ряде участков федеральных и региональных дорог. От транспортного сообщения было отрезано двадцать пять населенных пунктов. Движение было восстановлено в течение суток.
Председатель областного правительства напомнил, что муниципалитетам было дано поручение письменно сообщить о мерах по подготовке к весеннему половодью и исполнении поручений противопаводковой комиссии.
"Есть основания ожидать в этом году более интенсивное половодье. В ближайшие дни мы проведем заседание противопаводковой комиссии. Прошу глав муниципалитетов подготовиться к докладу о принятых мерах, Юрия Евгеньевича Иванова прошу обобщить информацию", — напомнил глава областного кабмина.
"Прошу министерство транспорта провести оценку работы компании "АСАДО" в тот период, когда было ограничено сообщение с рядом населенных пунктов. В это время серьезного ухудшения метеорологических условий не было, могу предположить, что имел место организационный сбой. Проверьте выход техники на линию, сравните с предыдущими периодами, проанализируйте время работы, в том числе в ночные часы, — продолжил Виктор Кудряшов. — Жду также служебную записку о выделении средств из областного бюджета на покупку новой техники. Приобретение новых снегоуборочных машин было у нас в планах, и мы от них не отказывается. Проводите переговоры с поставщиками, уточняйте условия".
Участники совещания оценили ход реализации национальных проектов. Виктор Кудряшов напомнил: своевременное заключение контрактов — первое условие для успешной реализации планов и соблюдения графиков работ. В связи с этим первый вице-губернатор поручил министру культуры Татьяне Мрдуляш ускорить процесс корректировки государственной программы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года".
"Для того, чтобы исполнить показатели нацпроектов, нужно как можно быстрее запустить проекты в работу", — отметил председатель облправительства. Заключить госконтракт на строительство крупного социального объекта до конца марта — такое поручение Виктор Кудряшов дал главе города Сызрань Анатолию Лукиенко. В текущем году в городе начнется строительство новой большой школы на 1500 мест. Для того, чтобы построить здание в срок, работы нужно начать заблаговременно.
"Наша задача — настроить гибкий механизм, и там, где потребуется, вовремя корректировать условия контрактов и увеличивать бюджетные отчисления. Ситуация с бюджетом сейчас абсолютно стабильная, у нас очень хорошая годовая отчетность предприятий, экономические показатели за прошлый год очень высокие. Сейчас резервы бюджета позволяют без каких-либо ограничений финансировать все проекты и программы. Возможные риски мы оценим, по всей видимости, к середине года. Но у нас будут четко выработанные решения по дальнейшим действиям, поскольку, как мы знаем, на федеральном уровне готовится целый ряд мер по сбалансированности региональных бюджетов", — заключил Виктор Кудряшов.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.