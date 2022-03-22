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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров в Тольятти оценил элеваторно-мельничный комплекс "ЖИТО"

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 марта, рабочий день губернатора Дмитрия Азаров проходит в Тольятти. Здесь глава региона осмотрел элеваторно-мельничный комплекс "ЖИТО", на котором в конце прошлого года была проведена комплексная модернизация, и провел совещание с представителями АПК региона.

Фото: Светлана Осьмачкина

Сейчас производительность размола линии на "ЖИТО" составляет 300 тонн пшеницы и 50 тонн ржи в сутки. Емкости единовременного хранения элеватора — более 100 000 тонн. Муку из комплекса для перевозки отгружают сразу на водный транспорт.

Производство работает на Самарскую область и другие регионы ПФО, в основном — для хлебозаводов и кондитерских. А после модернизации здесь появилась фасовочная линия по 2 кг, и скоро эту муку можно будет купить в магазинах губернии.

"Мы видим, что нашими производителями сельхозпродукции используются самые современные технологии — здесь, на элеваторах, на мельницах. Это оборудование как раз позволило увеличить количество муки высшего сорта, выпуск муки, отдачу от зерна — сократили потери, повысили эффективность производства", — сообщил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что предприятие работает ритмично, как и все остальные производства того или иного продовольствия. При этом глава региона особо подчеркнул, что представители сельхозпредприятий модернизируют свое производство, а это — залог того, что хлеб на столе жителей Самарской области будет всегда.

"Я рассчитываю, что в этом году будут сделаны значительные шаги по модернизации производств сельхозпродукции, и новые современные линии, заводы и дальше будут появляться на территории Самарской области", — заявил Дмитрий Азаров.

Гендиректор ОАО "Самарская инновационная компания" Эдуард Мнацаканян рассказал о технологии производства: "Отдачу от нового оборудования в первую очередь почувствовали в качестве продукции. От того, как вы из зерна получаете муку, зависит качество мучных изделий. Хочу подчеркнуть, что здесь применена технология очень бережной переработки зерна, поэтому мы сохраняем все полезное, что есть в муке".

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