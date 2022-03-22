Дмитрий Азаров проверил качество строительства детского сада в селе Ягодное

Во вторник, 22 марта, губернатор Дмитрий Азаров проверил качество строительства детского сада на 130 мест в селе Ягодное, построенного по нацпроекту "Демография", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.
Окончания работ по возведению нового детского сада в Ягодном ждали с нетерпением. Прежде на все село был только один государственный сад, и количество очередников в дошкольное учреждение с каждым годом увеличивалась.
Двери детского сада "Ягодка" были открыты для ребят 1 февраля, и буквально в течение месяца группы были укомплектованы. Сейчас в дошкольном учреждении открыто 6 групп, из них 2 ясельные, сообщила руководитель детского сада Наталья Додина. В штате 9 педагогов, в том числе логопеды, психологи, музыкальный работник — все они жители села Ягодное.
Фасад двухэтажного здания выполнен в ярких цветах и напоминает фигуры игры "Тетрис". На территории дошкольного учреждения — теневые навесы и оборудованные спортивные площадки. Предусмотрено все для обеспечения безопасности ребят: здание оборудовано системами противопожарной защиты, видеонаблюдения, охранной сигнализации, системой охраны входов в здание, установлено ограждение.
Родители признаются: дети идут в садик с удовольствием. "Нам здесь все нравится: замечательные воспитатели, новое оборудование, новые кроватки. Чистый, свежий садик, находится в хорошем месте. Раньше в детский сад были огромные очереди, со старшим ребенком мы дождались своей очереди только когда ему исполнилось 4,5 года", — делится Алена Шубина. Ее младшему сыну 3 года, и он уже 2 месяца посещает детский сад "Ягодка".
Губернатор осмотрел спортивный и музыкальный залы, помещения групп и пищеблока, кабинет логопеда, где проходило занятие с использованием оборудования "Умное зеркало".
"Очень надеюсь, что садик станет настоящим вторым домом для ребят. Конечно, новый дом нужно обживать. Уверен, что со временем здесь будет становиться только уютнее, — отметил губернатор. — Рад, что садик так нравится родителям и детям".
Последние комментарии
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Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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