Дмитрий Азаров встретился с коллективом одного из старейших тепличных хозяйств региона

Во вторник, 22 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на производстве АО "Овощевод" — одного из самых старых тепличных хозяйств региона, которое находится в селе Подстепки Ставропольского района.

Сельскохозяйственное акционерное общество "Овощевод" было организовано еще в 1971 году, когда были сданы первые 16 тыс. кв. м теплиц. Спустя год было запущено еще почти 37 тыс. кв. м. Тогда выращивались огурцы, томаты и зеленый лук.

С 1997 года в связи с ростом цен на энергоресурсы предприятие перестало приносить прибыль. Был взят курс на реконструкцию мощностей — 12 га — с малообъемным использованием субстрата с капельным поливом.

К настоящему моменту процесс выращивая овощей — огурцов, томатов и баклажанов — дополнен автоматической подкормкой растений жидкой углекислотой производства "ТоАз-Диоксид". В этом году после введения санкций и перестройки работы предприятия были перебои с поставками. После обращения к губернатору вопрос был решен.

"Большое спасибо вам за помощь. Поставки СО2 были оперативно налажены. Надеемся, что перебоев больше не будет", — обратился генеральный директор предприятия Николай Туманов к руководителю региона.

По итогам прошлого года в хозяйстве было собрано почти 5 тыс. т овощей при средней урожайности 40,6 кг с 1 кв. м. Этого удалось добиться благодаря мерам государственной поддержки. Хозяйство получило субсидии на компенсацию части затрат на электроэнергию и тепло, покупку минеральных удобрений. А это практически 35% от себестоимости продукта.

"Лучше поддержку оказывать точечно, исходя из реальных потребностей каждого отдельного предприятия — это эффективно", — уверен губернатор.

Сегодня хозяйство активно развивается. Овощи распространяются по торговым сетям Самарской области и в другие регионы. В теплицах, где выращивают огурцы, есть пчелы, которые опыляют растения. За ними следят пчеловоды.

"Это говорит о том, что наши овощи экологически чистые, — отметил Николай Туманов. — Сейчас мы видим, как в некоторых регионах строятся новые теплицы пятого поколения, где овощи практически безвкусные. Поскольку применяются другие технологии и используются определенные сорта семян. А у нас все натуральное, много ручного труда, заботы, и поэтому у овощей совсем другой вкус".

Дмитрий Азаров поинтересовался у руководителя сельхозпредприятия, в чем секрет успешного развития и процветания тепличного хозяйства.

"Самое главное — это люди, которые трудятся с доброй душой и заботливыми руками, — отметил Николай Туманов. — У нас коллектив — как одна семья. Приходят сюда на первое место работы и отсюда же выходят на пенсию". Его слова подтвердили работники теплиц, многие из которых трудятся уже по 30-40 лет.