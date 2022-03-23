Александр Милеев: "Бумага не должна стоить, как крыло самолёта"

Сахар и бумага — новая валюта на российском рынке. Если сладкий песок жители сметают с полок в приступе паники, то бумагу так активно не раскупают — цены кусаются. За последние пару недель стоимость пачки А4 в 500 листов взлетела минимум в 3 раза. На популярном маркетплейсе Ozon упаковка "Снегурочки" и "SvetoCopy" начинается от 1400 рублей.
Бумажная лихорадка охватила всех — от бухгалтеров в обычных компаниях до руководителей крупных ведомств. В школах начинают приостанавливать проведение Всероссийских проверочных работ, если они проходят не в электронном формате. В магазинах вводят ограничение на продажу упаковок А4 в одни руки. Документы в организациях теперь рекомендуется печатать с двух сторон и экономить "белое золото".
Как отметил вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев, причина такого резкого повышения цен — в политике. Несмотря на то что бумага российского производства, крупнейшие заводы принадлежат зарубежным акционерам. Предприятие в Светогорске — американцам, а Сыктывкарский Mondi — англичанам.
"Завод в Светогорске с 1 марта остановил работу. Официальная причина — отсутствие необходимого компонента для отбеливания бумаги, который поставляется из Финляндии. Для понимания — до белоснежного состояния листы доводят с помощью хлората натрия. Это довольно простое химическое вещество, которое делают из соли. Моё мнение — Россия может самостоятельно наладить производство этого компонента. Новая реальность такова, что пора вытеснять с рынка иностранных партнеров, которые выкручивают нам руки, и максимально быстро переходить на импортозамещение. Считаю, что причина прекращения производства не в дефиците отбеливателя, а в политике зарубежных компаний в отношении российских граждан", — подчеркнул Александр Милеев.
Еще один способ не разориться на бумаге — внедрять электронный документооборот. Многие компании уже несколько лет как отказались от бумажных носителей в пользу цифровых. Это не только существенная экономия средств, но и переход к более экологичному принципу работы.
"Думаю, что распечатанные документы, которые тоннами отправляются на утилизацию — это уже прошлый век. Нам важно перейти на "зелёную сторону" и как можно быстрее. Это дает толчок российским IT-компаниям. Они могут разрабатывать и совершенствовать уже существующие удобные платформы и программы для электронного документооборота", — поделился вице-спикер регионального парламента.
Завод в Светогорске, где производят самый популярный бренд SvetoCopy, сейчас рассматривает возможность запуска бумаги с пометкой "эко". Она будет не такая белоснежная, но той же плотности.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.