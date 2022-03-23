Правительство направило в Наблюдательный совет банка ВТБ директиву о продлении полномочий Андрея Костина в должности президента — председателя правления ВТБ на следующие пять лет.

Директиву о переназначении Андрея Костина подписал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, председатель наблюдательного совета банка ВТБ Дмитрий Григоренко. "Банк ВТБ под руководством Андрея Леонидовича приобрёл статус системно значимого финансового института, стал надёжным партнером для миллионов клиентов и страны. Уверен, что профессионализм и опыт Андрея Костина позволят банку достойно справиться с текущими вызовами, сделать все необходимое для защиты интересов клиентов и перенастроить работу Группы с учётом новых условий", — сказал Дмитрий Григоренко.

Согласно уставу ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, назначение президента — председателя правления банка и определение срока его полномочий относится к компетенции наблюдательного совета банка после утверждения правительством соответствующей директивы.