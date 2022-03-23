ТОАЗ рассказал о планах по достижению углеродной нейтральности

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти — принял участие в заседании общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды по теме "Загрязнение атмосферного воздуха: влияние на окружающую среду и здоровье граждан".

В пятницу, 18 марта 2022 года, заместитель генерального директора по технической политике ПАО "ТОАЗ" Виктор Казачков выступил с подробным докладом на заседании общественной комиссии. В центре внимания участников заседания оказалось загрязнение атмосферного воздуха, его влияние на окружающую среду и здоровье жителей.

В начале своего доклада Виктор Казачков напомнил, что ПАО "ТОАЗ", как предприятие первого класса опасности, попадает под государственное регулирование и жесткий контроль всех параметров деятельности со стороны проверяющих органов. Так, в рамках исполнения требований законодательства на ПАО "ТОАЗ" организован производственный экологический контроль, который осуществляется как на производственной площадке предприятия, так и в санитарно-защитной зоне.

Производственный экологический контроль атмосферного воздуха выполняют аккредитованные специализированные лаборатории. За 2021 год в санитарно-защитной зоне предприятия выполнено 2 300 замеров (анализов), по результатам контроля нарушений нормативов ПДК не зафиксировано. За этот же период на территории производственной площадки на источниках промышленных выбросов было выполнено более 1200 анализов (отборов) — все находится в пределах нормативов.

ПАО "ТОАЗ" придерживается международных стандартов экологической безопасности. В рамках проводимых мониторингов влияния реализуемого проекта "Строительство агрегата № 3 по производству карбамида" регулярно проводятся замеры, по итогам которых были сделаны выводы: деятельность по проекту не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду по охране атмосферного воздуха ПАО "ТОАЗ" проводит планомерную работу по ремонту оборудования, модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей предприятия. В частности, по графику меняется система управления с аналоговой на цифровую, что позволило значительно снизить расход природного газа на тонну произведенного аммиака — на 25%. Это значительная цифра, учитывая, что ТОАЗ использует в год на технологические нужды 3,5 млрд природного газа.

Одним из решений для снижения углеродного следа и уменьшения объемов углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, является использование СО2 в производстве карбамида.

"В настоящее время Тольяттиазот реализует проект "Строительство агрегата № 3 по производству карбамида", который отвечает всем международным и российским требованиям в области охраны окружающей среды. Основным сырьем для производства карбамида является углекислый газ, который образуется при производстве аммиака. Соответственно, при введении в эксплуатацию нового агрегата карбамида предприятие дополнительно сократит выбросы углекислого газа, который будет использован в производственном процессе", — рассказал заместитель генерального директора по технической политике ПАО "ТОАЗ" Виктор Казачков.