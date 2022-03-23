ГК "ЭкоВоз" приостанавливает сбор опасных бытовых отходов у граждан

С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в федеральный закон "Об отходах производства и потребления". В связи с этим ГК "ЭкоВоз" на время останавливает сбор у населения опасных бытовых отходов. Сейчас образователи отходов I и II классов опасности должны иметь договор с федеральным оператором по обращению с отходами. Федеральным оператором назначено дочернее предприятие госкорпорации "Росатом" — ФГУП "ФЭО". Все договоры на обращение с отходами I и II классов опасности, заключенные не с ФГУП "ФЭО", утратили силу.

Организованный многолетний сбор опасных отходов, таких как батарейки, ртутьсодержащие градусники, энергосберегающие лампы, — один из самых успешных социальных проектов в нашей области.

На протяжении 6 лет Экомобиль принял у населения Тольятти, Самары и Жигулевска 16 тонн 855 кг батареек, 2 228 ртутьсодержащих градусников, 13 880 энергосберегающих ламп. По городу Тольятти было установлено более 10 контейнеров по сбору отработанных батареек. На уроках в детских садах и школах ГК "Эковоз" реализовано много интересных проектов в части экологического просвещения у детей по теме "Опасные отходы в нашей жизни".

"Мы знаем, что многие жители нашей области участвуют в этом социально-экологическом проекте "Экомобиль", и благодаря этим людям — наш мир становится чище!" — отметили в компании.

Экомобиль продолжает работать по расписанию, ознакомиться с которым можно на официальном сайте ekovoz.ru.

Напомним, сдать можно:

пластик: ПЭТ-бутылки (маркировка PETE, РЕТ или цифра 1), тара из-под молока и кефира (белый пластик, предварительно вымыть), бытовой химии, стрейч-пленка;

алюминий;

стекло;

макулатуру;

негабаритный металл — сковородки, кастрюли.

Сбор опасных отходов продолжится после заключения договора с госкорпорацией "Росатом" — ФГУП "ФЭО", о чем компания дополнительно проинформирует.