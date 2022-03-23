ГК "ЭкоВоз" приостанавливает сбор опасных бытовых отходов у граждан

С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в федеральный закон "Об отходах производства и потребления". В связи с этим ГК "ЭкоВоз" на время останавливает сбор у населения опасных бытовых отходов. Сейчас образователи отходов I и II классов опасности должны иметь договор с федеральным оператором по обращению с отходами. Федеральным оператором назначено дочернее предприятие госкорпорации "Росатом" — ФГУП "ФЭО". Все договоры на обращение с отходами I и II классов опасности, заключенные не с ФГУП "ФЭО", утратили силу.
Организованный многолетний сбор опасных отходов, таких как батарейки, ртутьсодержащие градусники, энергосберегающие лампы, — один из самых успешных социальных проектов в нашей области.
На протяжении 6 лет Экомобиль принял у населения Тольятти, Самары и Жигулевска 16 тонн 855 кг батареек, 2 228 ртутьсодержащих градусников, 13 880 энергосберегающих ламп. По городу Тольятти было установлено более 10 контейнеров по сбору отработанных батареек. На уроках в детских садах и школах ГК "Эковоз" реализовано много интересных проектов в части экологического просвещения у детей по теме "Опасные отходы в нашей жизни".
"Мы знаем, что многие жители нашей области участвуют в этом социально-экологическом проекте "Экомобиль", и благодаря этим людям — наш мир становится чище!" — отметили в компании.
Экомобиль продолжает работать по расписанию, ознакомиться с которым можно на официальном сайте ekovoz.ru.
Напомним, сдать можно:
- пластик: ПЭТ-бутылки (маркировка PETE, РЕТ или цифра 1), тара из-под молока и кефира (белый пластик, предварительно вымыть), бытовой химии, стрейч-пленка;
- алюминий;
- стекло;
- макулатуру;
- негабаритный металл — сковородки, кастрюли.
Сбор опасных отходов продолжится после заключения договора с госкорпорацией "Росатом" — ФГУП "ФЭО", о чем компания дополнительно проинформирует.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается