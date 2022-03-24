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Банк "Открытие" дарит предпринимателям до двух лет бесплатной подписки на интернет-бухгалтерию "Моё дело"

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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До 31 мая 2022 года клиенты банка "Открытие" могут оформить интернет-бухгалтерию "Моё дело" и получить 12 месяцев бесплатного обслуживания. А клиенты, оплатившие этот сервис бизнес-картой Mastercard банка "Открытие", получат возможность не платить за обслуживание интернет-бухгалтерии 24 месяца.

Акция действует для всех тарифов интернет-бухгалтерии "Моё дело". Для участия необходимо быть новым или действующим клиентом банка по расчетно-кассовому обслуживанию.

Первые 200 клиентов, которые оплатили онлайн-бухгалтерию "Моё дело" и совершили операции безналичной оплаты на сумму не менее 60 000 рублей в период действия акции, получают кешбэк в виде подарочной карты Ozon номиналом 10 000 рублей. Эта сумма полностью покрывает стоимость онлайн-бухгалтерии "Моё дело" на тарифе "Эконом". Кешбэк выплачивается в следующем месяце после окончания акции. На момент его получения у клиента должны быть открыты в банке счет и бизнес-карта Mastercard.

Акция особенно актуальна сейчас, во время сезона сдачи отчетности в налоговую для клиентов на УСН.

Интернет-бухгалтерия "Моё дело" — автоматизированный сервис, позволяющий даже новичкам в бизнесе вести бухгалтерский учет и экономить деньги. Сервис предназначен для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, патенте, а также для компаний микро- и малого бизнеса. Компания "Моё дело" — один из лидеров российского рынка бухгалтерского учёта. Специализируется на бухгалтерском, налоговом, кадровом, товарном и управленческом учёте для индивидуальных предпринимателей и компаний.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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