Банк "Открытие": почти 80% жителей ПФО поддерживают сохранение программы льготной ипотеки

Более 77% жителей Приволжского Федерального округа поддерживают продление льготной программы государственной ипотеки. 51% заявили о готовности воспользоваться мерами поддержки банков — отсрочками, реструктуризацией, кредитными каникулами. Таковы результаты опроса*, проведенного экспертами банка "Открытие".

Правительство намерено сохранить с 1 апреля до 1 июля текущего года льготную программу выдачи ипотеки под 12% годовых с повышением максимальной суммы займа до 12 миллионов рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей — в остальных регионах.

Как показал опрос, проведенный "Открытием", большинство жителей Приволжья выступают за сохранение государственной программы льготной ипотеки в новостройках. Лишь 10% предлагают не продлевать льготную программу после 1 июля 2022 года, а 13% заявили, что эта программа не нужна, считая, что в России достаточно действующих адресных программ поддержки ипотечных заемщиков.

Необходимость продления льготной госпрограммы подтверждается ситуацией на ипотечном рынке. Резкий рост ипотечных ставок и рыночных цен радикально уменьшили кредитную активность жителей региона. Почти 90% респондентов заявили, что не будут или скорее не будут оформлять в текущей экономической ситуации ипотечный кредит. Точно готовы оформить ипотеку лишь 2% опрошенных. Еще 9%, вероятно, решатся на ипотечный кредит, либо другие кредитные продукты в ближайшее время.

В целом же респонденты высказали заинтересованность в развитии программ поддержки и кредитных каникулах, которые помогут пережить сложные времена. Более половины опрошенных готовы воспользоваться мерами поддержки банков — отсрочками, реструктуризацией, кредитными каникулами. Из них 9% намерены воспользоваться кредитными каникулами прямо сейчас.

О том, что они не нуждаются в мерах поддержки со стороны банков, заявили 40% жителей Приволжского федерального округа и лишь 2% не слышали о программах поддержки заемщиков.

*Опрос проведен банком "Открытие" 17–20 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.