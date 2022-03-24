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Росреестр отменил плановые проверки до конца 2022 года

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Росреестр до конца 2022 г. отменил плановые контрольные мероприятия в рамках федерального земельного контроля, федерального государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

С 10 марта 2022 г. введен мораторий на плановые проверки и ограничения на внеплановые проверки для поддержки бизнеса.

"С учетом ограничений в 2022 году акцент будет сделан на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. Данный комплекс мер призван обеспечить устойчивость экономики, снижение нагрузки на граждан, а также развитие малого и среднего бизнеса в стране", — отметил замруководителя Росреестра Максим Смирнов.

Внеплановые проверки будут проводить по согласованию с прокуратурой только в случае угрозы вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей, обороне страны и безопасности государства, а также возникновения ЧС.

Также внеплановую проверку могут провести по поручению президента и председателя Правительства РФ, Зампредседателя Правительства, согласованному с руководителем аппарата Правительства РФ.
Срок исполнения выданных предписаний об устранении нарушений продлят на 90 дней со дня истечения срока исполнения.

Росреестр в 2022 г. продолжит мониторинг без взаимодействия с контролируемыми лицами.

Кроме того, в 2022 г. не будут ограничивать проверкИ органов госвласти и местного самоуправления.

"В Самарской области отменено проведение 87 плановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства, и 3 плановых выездных проверок деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров", — сообщил руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.

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Последние комментарии

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Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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