Росреестр отменил плановые проверки до конца 2022 года

Росреестр до конца 2022 г. отменил плановые контрольные мероприятия в рамках федерального земельного контроля, федерального государственного контроля за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

С 10 марта 2022 г. введен мораторий на плановые проверки и ограничения на внеплановые проверки для поддержки бизнеса.

"С учетом ограничений в 2022 году акцент будет сделан на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. Данный комплекс мер призван обеспечить устойчивость экономики, снижение нагрузки на граждан, а также развитие малого и среднего бизнеса в стране", — отметил замруководителя Росреестра Максим Смирнов.

Внеплановые проверки будут проводить по согласованию с прокуратурой только в случае угрозы вреда жизни и тяжкого вреда здоровью людей, обороне страны и безопасности государства, а также возникновения ЧС.

Также внеплановую проверку могут провести по поручению президента и председателя Правительства РФ, Зампредседателя Правительства, согласованному с руководителем аппарата Правительства РФ.

Срок исполнения выданных предписаний об устранении нарушений продлят на 90 дней со дня истечения срока исполнения.

Росреестр в 2022 г. продолжит мониторинг без взаимодействия с контролируемыми лицами.

Кроме того, в 2022 г. не будут ограничивать проверкИ органов госвласти и местного самоуправления.

"В Самарской области отменено проведение 87 плановых выездных проверок соблюдения земельного законодательства, и 3 плановых выездных проверок деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и саморегулируемых организаций кадастровых инженеров", — сообщил руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.