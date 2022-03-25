Банк "Открытие" снижает ставку по льготным программам ипотеки

Клиенты банка "Открытие" до 31 марта включительно могут оформить ипотечный кредит по программам "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека" по сниженным ставкам.

В рамках акции ставка по "Семейной ипотеке" составит от 4,85% до 5,15% годовых, по "Дальневосточной ипотеке" — от 0,1%.

По программе "Семейная ипотека" семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года, могут оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15% до 80%.

Согласно условиям программы "Дальневосточная ипотека" льготный кредит доступен на покупку жилья в новостройке или уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке в сельских поселениях ДФО. Максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%, срок кредитования — до 20 лет. Стать заемщиком по программе могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет.

С полными условиями и ставками по льготным программам можно ознакомиться на сайте банка.