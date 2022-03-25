"ЭнергосбыТ Плюс" начал прием показаний счетчиков через голосового помощника "Алиса"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает своим клиентам, что сегодня завершается прием показаний индивидуальных счетчиков тепла. Теперь это можно сделать с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса".

Функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс". Далее следуйте инструкции голосового помощника:

1. назовите номер лицевого счета или телефона по запросу сервиса, чтобы идентифицировать себя;

2. подтвердите адрес, на который зарегистрирован лицевой счет;

3. выберите услугу;

4. назовите соответствующие показания.

Информация сразу попадает в базу данных "ЭнергосбыТ Плюс". Общение с Алисой дублируется текстом на экране гаджета. Можно также вводить информацию с помощью клавиатуры вашего устройства.

Сервис работает круглосуточно и доступен для клиентов — физических лиц "ЭнергосбыТ Плюс" Владимирского, Ивановского, Кировского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Свердловского, Удмуртского, Ульяновского филиалов и республик Марий Эл и Чувашии.

"ЭнергосбыТ Плюс" постоянно расширяет дистанционные сервисы для удобства своих клиентов: Личный кабинет, электронная квитанция, онлайн-оплата, возможность заключить договор и оформить рассрочку оплаты на сайте, чат-бот "Светлана" для решения текущих вопросов. Теперь с голосовым помощником "Алиса" передать показания счетчиков стало еще проще.