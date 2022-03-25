"ЭнергосбыТ Плюс" начал прием показаний счетчиков через голосового помощника "Алиса"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает своим клиентам, что сегодня завершается прием показаний индивидуальных счетчиков тепла. Теперь это можно сделать с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса".
Функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс". Далее следуйте инструкции голосового помощника:
1. назовите номер лицевого счета или телефона по запросу сервиса, чтобы идентифицировать себя;
2. подтвердите адрес, на который зарегистрирован лицевой счет;
3. выберите услугу;
4. назовите соответствующие показания.
Информация сразу попадает в базу данных "ЭнергосбыТ Плюс". Общение с Алисой дублируется текстом на экране гаджета. Можно также вводить информацию с помощью клавиатуры вашего устройства.
Сервис работает круглосуточно и доступен для клиентов — физических лиц "ЭнергосбыТ Плюс" Владимирского, Ивановского, Кировского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Свердловского, Удмуртского, Ульяновского филиалов и республик Марий Эл и Чувашии.
"ЭнергосбыТ Плюс" постоянно расширяет дистанционные сервисы для удобства своих клиентов: Личный кабинет, электронная квитанция, онлайн-оплата, возможность заключить договор и оформить рассрочку оплаты на сайте, чат-бот "Светлана" для решения текущих вопросов. Теперь с голосовым помощником "Алиса" передать показания счетчиков стало еще проще.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается