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Банк "Открытие" снизит комиссии за эквайринг до 1%

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По распоряжению Банка России в качестве меры поддержки предпринимателей банк "Открытие" с 18 апреля по 31 августа 2022 года снижает ставку банковской комиссии за эквайринг до 1% от объема операций — вместо рыночных 1,5-2,5%.

Пониженная комиссия будет распространяться на розничную продажу продуктов питания, оплату потребительских товаров, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, оплату топлива, продажу медицинских изделий и лекарственных препаратов для медицинского применения, услуги по перевозке пассажиров и ряд других.

Ставка для соответствующих клиентов банка будет изменена в автоматическом режиме с 18.04.2022 и установлена на уровне 1%, после 31.08.2022 ставка вернется к прежним значениям. Дополнительных действий со стороны клиентов банка не требуется.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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