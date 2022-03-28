Жительница Сызрани потеряла 75 тыс. руб. при онлайн-продаже золота

В отдел полиции обратилась 43-летняя жительница Сызрани с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме 75 тыс. рублей.

Потерпевшая на одной из интернет площадок разместила объявление о продаже золотого изделия. От одного из покупателей в мессенджере женщине поступило смс-сообщение о готовности приобрести товар, а также ссылка. Заявительница, перейдя по указанной интернет-ссылке, увидела, что для подтверждения реальности сделки, ей необходимо ввести личные данные на сайт. Она указала реквизиты своей банковской карты и разовый код-подтверждение, поступивший в смс-сообщении.

После чего потерпевшей пришло уведомление, что на данном сайте верификация банковской карты не прошла. Тогда она повторила указанную операцию еще несколько раз, но информация так и не подтвердилась. Далее в ходе переписки с неизвестным ей было предложено попробовать осуществить данную операцию с самого начала, тогда женщина решила позвонить на горячую линию банка, где ей сообщили о хищении с ее лицевого счета денежных средств в размере 75 тыс. рублей.

После чего заявительница заблокировала банковскую карту и обратилась в полицию.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения. По данному факту возбуждено уголовное дело.