Жительница Сызрани потеряла 75 тыс. руб. при онлайн-продаже золота

В отдел полиции обратилась 43-летняя жительница Сызрани с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме 75 тыс. рублей.
Потерпевшая на одной из интернет площадок разместила объявление о продаже золотого изделия. От одного из покупателей в мессенджере женщине поступило смс-сообщение о готовности приобрести товар, а также ссылка. Заявительница, перейдя по указанной интернет-ссылке, увидела, что для подтверждения реальности сделки, ей необходимо ввести личные данные на сайт. Она указала реквизиты своей банковской карты и разовый код-подтверждение, поступивший в смс-сообщении.
После чего потерпевшей пришло уведомление, что на данном сайте верификация банковской карты не прошла. Тогда она повторила указанную операцию еще несколько раз, но информация так и не подтвердилась. Далее в ходе переписки с неизвестным ей было предложено попробовать осуществить данную операцию с самого начала, тогда женщина решила позвонить на горячую линию банка, где ей сообщили о хищении с ее лицевого счета денежных средств в размере 75 тыс. рублей.
После чего заявительница заблокировала банковскую карту и обратилась в полицию.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост