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Банк "Открытие" начал прием заявок по льготной ипотеке на обновленных условиях

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты банка "Открытие" могут подать заявку на льготную ипотеку на новых условиях. Подать заявку можно как дистанционно, так и в офисе банка. Заключение сделок будет возможно с 1 апреля, после вступления в силу нового постановления правительства.

В соответствии с новыми условиями госпрограммы максимальная сумма льготного ипотечного кредита увеличена до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей для остальных регионов России. Ставка составит 12% годовых.

Клиенты "Открытия" смогут оформить льготный ипотечный кредит по программе банка "Ипотека с господдержкой" со скидкой 0,3 процентных пункта от базовой ставки при первоначальном взносе от 30%.

Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.

"Льготная ипотека всегда была очень востребована клиентами и способствовала развитию рынка жилья. В нынешних условиях программа становится еще более значимой мерой поддержки граждан. Несмотря на рост ставки, увеличение лимита по программе сохранит доступность ипотеки для многих заемщиков и поможет им решить свой жилищный вопрос", — говорит Нина Крючкова, вице-президент банка "Открытие".

Подать заявку и ознакомиться с обновленными условиями госпрограммы можно на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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