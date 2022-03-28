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Банк "Открытие": почти четверть жителей ПФО намерены в ближайшее время впервые выпустить карту "Мир"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Лишь 6% жителей нашего округа не планируют пользоваться банковскими картами после ухода с российского банковского рынка ведущих международных платежных систем Visa и Mastercard. Больше половины намерены постоянно носить с собой наличные деньги для оплаты товаров и услуг, 65% заявили, что не пользуются айфонами, расчеты с помощью которых теперь затруднены. Таковы результаты опроса*, проведенного экспертами банка "Открытие".

У 42% опрошенных жителей региона уже есть карта "Мир". Еще 18% пользуются ею и планируют выпустить дополнительную. 24% намерены в ближайшее время выпустить российскую карту "Мир" впервые.

10% планируют по-прежнему пользоваться картами Visa и Mastercard, поскольку они продолжают работать внутри России без ограничений, 6% предпочитают дождаться экономической стабилизации и только после этого выпускать какую-либо карту.

Значительная часть респондентов (39%) ничего не знают о китайской платежной системе Union Pay, однако интерес жителей Приволжья к китайским картам резко вырос. На данный момент 30% планируют выпустить карту Union Pay, 1% опрошенных уже выпустили ее в марте, а у 2% она была ранее, 21% опрошенных не планируют выпускать новых карт, поскольку действующие карты всех платежных систем продолжают работать в России, 8% заявили, что вообще не хотят пользоваться банковскими картами.

Наличные начиная с марта также стали пользоваться у жителей округа гораздо большей популярностью. 31% жителей Приволжья считают, что сейчас их скорее надо носить с собой для оплаты товаров и услуг, 24% полагают, что это нужно делать обязательно, поскольку уже сталкивались с проблемами при оплате товаров или услуг с помощью телефона. Еще 17% заявили, что и раньше носили с собой наличные для оплаты покупок. 28% все еще уверены, что можно обойтись безналичными расчетами и пока не испытывали проблем при оплате товаров и услуг.

Ограничения со стороны Apple заставили 7% опрошенных задуматься о замене устройств iOS, но только 1% жителей ПФО точно намерены сделать это. 27% не планируют менять айфон, а 65% заявили, что вообще не пользуются айфонами.

*Опрос проведен банком "Открытие" 17–20 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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