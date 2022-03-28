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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предложил наладить в регионе производство запчастей для сельхозтехники

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области, где обсуждали планы на посевную и уборочную кампании в регионе.

Во время заседания штаба министр сельского хозяйства региона Николай Абашин доложил, что в связи с введением санкций могут возникнуть трудности с наличием запчастей для импортной техники. Пока в регионе работают сервисные центры иностранных компаний, обслуживающих технику. Но ситуация может меняться. По словам главы министерства, на весеннюю посевную кампанию запчастей хватит, но к уборочной нужно продумывать и иные варианты.

Дмитрий Азаров предложил на территории региона наладить производство запчастей, которые наиболее подвержены износу и частой замене: "Давайте поизучаем ситуацию. Подумаем вместе с нашими производителями сельхозтехники насчет того, чтобы в перспективе такое производство организовать. Готов рассмотреть выделение гранта, мер поддержки на выработку технологических решений. Ситуация с поставками запчастей может не разрешиться. У нас высокотехнологичные предприятия сельхозтехники, некоторые из них оборудованием оснащены так, что самые инновационные компании могут позавидовать".

Дмитрий Азаров дал поручение главе минсельхоза через три недели доложить, какие узлы и агрегаты чаще всего выходят из строя и по каким позициям импортозамещение особенно важно.

Гид потребителя

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