Дмитрий Азаров предложил наладить в регионе производство запчастей для сельхозтехники

В понедельник, 28 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области, где обсуждали планы на посевную и уборочную кампании в регионе.
Во время заседания штаба министр сельского хозяйства региона Николай Абашин доложил, что в связи с введением санкций могут возникнуть трудности с наличием запчастей для импортной техники. Пока в регионе работают сервисные центры иностранных компаний, обслуживающих технику. Но ситуация может меняться. По словам главы министерства, на весеннюю посевную кампанию запчастей хватит, но к уборочной нужно продумывать и иные варианты.
Дмитрий Азаров предложил на территории региона наладить производство запчастей, которые наиболее подвержены износу и частой замене: "Давайте поизучаем ситуацию. Подумаем вместе с нашими производителями сельхозтехники насчет того, чтобы в перспективе такое производство организовать. Готов рассмотреть выделение гранта, мер поддержки на выработку технологических решений. Ситуация с поставками запчастей может не разрешиться. У нас высокотехнологичные предприятия сельхозтехники, некоторые из них оборудованием оснащены так, что самые инновационные компании могут позавидовать".
Дмитрий Азаров дал поручение главе минсельхоза через три недели доложить, какие узлы и агрегаты чаще всего выходят из строя и по каким позициям импортозамещение особенно важно.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.