Спорткомплекс "СОК Красная Глинка" теряет земли

ООО "Горнолыжный комплекс" проиграло суд с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Компания хотела переоформить аренду участков под горнолыжным комплексом на Красной Глинке, минуя процедуру торгов.

Для продолжения деятельности спорткомплекса истцу необходимо было заключить договор аренды на два небольших участка общей площадью почти 6,5 гектара. На них расположена канатная дорога, остановка которой может привести к прекращению деятельности "СОК Красная Глинка", обосновывает заявитель.

Из этого процесса стала известна история перехода земель под спорткомплексом. Спорные земельные участки были переданы заводу "Электрощит" из Куйбышевского межлесхоза в 1986 г. для строительства горнолыжной трассы, бытового корпуса и автостоянки. В 1996 г. арендатор переоформил территории на ОАО "Самарагаз" в связи с продажей спорткомплекса. Последнее получило земли на 25 лет, а в 2008 г. переуступило права аренды ООО "Горнолыжный комплекс".

В начале 2021 г. истекли сроки аренды и компания обратилась в минлесхоз, чтобы продлить действие договора. Ведомство отказало, поскольку новый договор возможен только по результатам торгов. Как пояснял руководитель департамента лесного хозяйства министерства Павел Мельников, для заключения нового договора без проведения торгов не установлены основания согласно статье 73.1 Лесного кодекса РФ. Законом допускаются исключения, если на лесном участке у арендатора в собственности находятся объекты недвижимости. Однако "объекты, возведенные на лесном участке, не зарегистрированы как единый недвижимый комплекс".

В результате арбитражный суд отказал в иске ООО "Горнолыжный комплекс".