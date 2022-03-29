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Общество

Еще 440 человек из ДНР и ЛНР прибыли в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 марта, еще один поезд доставил в Самарскую область 440 человек, в том числе 80 детей. На перроне людей встречали волонтеры, социальные работники, психологи, бригады медиков, МЧС. На месте работу всех служб курировал глава Тольятти Николай Ренц. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

133 вынужденных переселенца были направлены в пункт временного размещения в Безенчуке. Остальные доставлены в Самару, Ставропольский район и одну из гостиниц Тольятти.

Во всех ПВР организована круглосуточная работа медиков, психологов, сотрудников социальных служб, специалистов городских и районных администраций, которые помогают оперативно решать любые возникающие вопросы. На особом контроле находятся люди пожилого возраста, инвалиды и лица с хроническими заболеваниями. В случае необходимости их госпитализируют для прохождения стационарного лечения.

"Это не первый эшелон с вынужденными переселенцами, который мы встречаем в Тольятти. Определенный опыт уже наработан, и, тем не менее, огромное спасибо волонтёрам, сотрудникам МЧС и всем, кто помогал нам сегодня. Для всех людей подготовлены комфортные места пребывания — гостиницы, санатории, базы отдыха. Впервые сегодня мы размещаем людей у нас в Тольятти — это 120 человек, в том числе 31 ребёнок. По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе создаются все условия, для того чтобы люди чувствовали себя как дома", — подчеркнул глава Тольятти Николай Ренц.

Уже завтра с вынужденными переселенцами начнут работать представители миграционных служб. Во всех ПВР людям помогут оформить документы и единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Семьям с детьми помогут с организацией образовательного процесса, взрослым предложат работу или варианты переобучения с последующим трудоустройством.

Напомним, ранее спецсоставы уже доставили в Самарскую область 588 вынужденных переселенцев, в том числе 211 детей. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу окружить прибывающих заботой и создать все необходимые условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно и защищенно.

Гид потребителя

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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