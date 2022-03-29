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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило эксплуатационную надежность производственных объектов в Самарской и Оренбургской областях

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в период с 22 по 25 марта завершило плановые ремонты на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Бугуруслан — Сызрань и площадочных объектах. Работы проводились на территории Оренбургской и Самарской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятия выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью модернизации оборудования и обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов. На период производства работ транспортировка нефти по МН Бугуруслан — Сызрань была планово остановлена на 66 часов.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" в Кинель — Черкасском районе Самарской области заменили две единицы запорной арматуры и два фильтра — грязеуловителя (ФГУ). Кроме того, специалисты механо-технологической службы произвели демонтаж одного из шести насосов магистральной насосной станции Бугуруслан — Сызрань для последующей замены. Подключение нового агрегата с улучшенными эксплуатационными характеристиками планируется во втором квартале текущего года.

В Безенчукском районе Самарской области для повышения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры заменены две задвижки диаметром 530 мм на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская". Новые узлы запорной арматуры отличаются высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань в Оренбургской области с целью поддержания высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти проведены работы по замене трех дефектных участков общей протяженностью 26 метров.

На подводящем нефтепроводе НПС "Самара-2" специалисты отключили временные камеры пуска и приема средств очистки и диагностики, а также ликвидировали ненормативный приварной элемент. Работы выполнены после окончания диагностического обследования технологических трубопроводов НПС внутритрубным инспекционным прибором без снижения режима перекачки нефти по МН Куйбышев — Лисичанск.

Всего в плановых работах были задействованы ремонтные бригады Самарского, Бугурусланского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений общей численностью более 170 человек, использовалась 81 единица спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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и спарку надо работать эффективнее

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