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ПСБ выдал 180 млрд рублей кредитов бизнесу и населению за месяц работы в санкционных условиях

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ предоставил российским компаниям и населению кредитные средства на общую сумму 180 млрд рублей за месяц работы в условиях санкций. Это превышает объемы кредитования за аналогичный период прошлого года.

Банк сохраняет активное кредитование экономики и населения страны, демонстрируя устойчивость к санкционным ограничениям. На начало марта общая достаточность капитала ПСБ превышает 13%, прочный запас капитала позволяет банку развивать кредитование и обеспечивать необходимыми ресурсами все целевые клиентские сегменты.

Более половины выданных за прошедший месяц кредитов приходится на сегмент крупного корпоративного бизнеса. Около 36% составляют кредиты малому и среднему бизнесу. В розничном кредитовании наиболее востребованным продуктом остается льготная ипотека. В марте количество заявок на кредиты в рамках госпрограммы льготной ипотеки увеличилось более чем на 70%, а их доля в общем объеме ипотечной выдачи удвоилась.

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