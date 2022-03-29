ПСБ выдал 180 млрд рублей кредитов бизнесу и населению за месяц работы в санкционных условиях

ПСБ предоставил российским компаниям и населению кредитные средства на общую сумму 180 млрд рублей за месяц работы в условиях санкций. Это превышает объемы кредитования за аналогичный период прошлого года.
Банк сохраняет активное кредитование экономики и населения страны, демонстрируя устойчивость к санкционным ограничениям. На начало марта общая достаточность капитала ПСБ превышает 13%, прочный запас капитала позволяет банку развивать кредитование и обеспечивать необходимыми ресурсами все целевые клиентские сегменты.
Более половины выданных за прошедший месяц кредитов приходится на сегмент крупного корпоративного бизнеса. Около 36% составляют кредиты малому и среднему бизнесу. В розничном кредитовании наиболее востребованным продуктом остается льготная ипотека. В марте количество заявок на кредиты в рамках госпрограммы льготной ипотеки увеличилось более чем на 70%, а их доля в общем объеме ипотечной выдачи удвоилась.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?