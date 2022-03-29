Группа ПСБ первой на российском рынке предоставила клиентам возможность совершать операции с паями открытых инвестфондов

Группа ПСБ первой на российском рынке управления активами в полном объеме возобновила операции с паями открытых паевых инвестиционных фондов, доступных в цифровых каналах и отделениях ПСБ.

Клиенты управляющей компании ПСБ получили возможность совершать операции с паями открытых ПИФов: · "ПРОМСВЯЗЬ — Перспективные вложения";

"ПРОМСВЯЗЬ — Акции";

"ПРОМСВЯЗЬ — Облигации";

"ПРОМСВЯЗЬ — Фонд смешанных инвестиций";

"ПРОМСВЯЗЬ — Оборонный";

"ПРОМСВЯЗЬ — Окно возможностей".

Накануне Московская биржа запустила торги большинством инструментов фондового рынка, в том числе российскими акциями и корпоративными облигациями, что позволило управляющей компании рассчитать справедливую стоимость пая и открыть операции для клиентов.

"Мы стали первыми на рынке, кто сразу после возобновления биржевых торгов бумагами российских эмитентов предоставил клиентам возможность проводить операции с паями открытых паевых инвестиционных фондов. Мы заблаговременно подготовились к санкциям — в состав фондов УК ПСБ не входят иностранные ценные бумаги, что исключило реализацию внешних рисков для наших клиентов. Благодаря этой стратегии наши клиенты могут покупать и погашать паи уже сегодня. Сейчас рынки переживают крайне турбулентный период. Поэтому мы рекомендуем занять выжидательную позицию и не принимать поспешных решений, лучше придерживаться рекомендуемого инвестиционного горизонта", — заявил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.