Группа ПСБ первой на российском рынке предоставила клиентам возможность совершать операции с паями открытых инвестфондов

Группа ПСБ первой на российском рынке управления активами в полном объеме возобновила операции с паями открытых паевых инвестиционных фондов, доступных в цифровых каналах и отделениях ПСБ.
Клиенты управляющей компании ПСБ получили возможность совершать операции с паями открытых ПИФов: · "ПРОМСВЯЗЬ — Перспективные вложения";
- "ПРОМСВЯЗЬ — Акции";
- "ПРОМСВЯЗЬ — Облигации";
- "ПРОМСВЯЗЬ — Фонд смешанных инвестиций";
- "ПРОМСВЯЗЬ — Оборонный";
- "ПРОМСВЯЗЬ — Окно возможностей".
Накануне Московская биржа запустила торги большинством инструментов фондового рынка, в том числе российскими акциями и корпоративными облигациями, что позволило управляющей компании рассчитать справедливую стоимость пая и открыть операции для клиентов.
"Мы стали первыми на рынке, кто сразу после возобновления биржевых торгов бумагами российских эмитентов предоставил клиентам возможность проводить операции с паями открытых паевых инвестиционных фондов. Мы заблаговременно подготовились к санкциям — в состав фондов УК ПСБ не входят иностранные ценные бумаги, что исключило реализацию внешних рисков для наших клиентов. Благодаря этой стратегии наши клиенты могут покупать и погашать паи уже сегодня. Сейчас рынки переживают крайне турбулентный период. Поэтому мы рекомендуем занять выжидательную позицию и не принимать поспешных решений, лучше придерживаться рекомендуемого инвестиционного горизонта", — заявил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?