АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2".
Цель — отработка и совершенствование взаимодействия сил и средств структур пожарной охраны при тушении возгораний на объектах хранения и транспортировки нефти.
В учении принял участие персонал НПС, члены добровольной пожарной дружины, силы и средства трех пожарно-спасательных частей (ПСЧ) 8 отряда ФПС ГПС по Самарской области.
По легенде учения в результате нарушения технологического процесса произошло "заклинивание" плавающей крыши резервуара вертикального стального (РВСПК) емкостью 50 тыс. куб. м. Паровоздушная смесь, образовавшаяся под плавающей крышей, воспламенилась, нефть загорелась на площади более 2 тыс. кв. м по зеркалу резервуара.
Пожарные подразделения 8 отряда ФПС ГПС по Самарской области незамедлительно приступили к развертыванию сил и средств для подачи пены в слой нефти. Перекачка нефти в условном режиме была остановлена, оборудование обесточено. Персонал НПС, не задействованный в тушении "пожара", эвакуировали.
Совместно с силами МЧС на месте был развернут оперативный штаб, определена методика тушения подслойным способом от передвижной пожарной техники непосредственно в слой нефти резервуара. Охлаждение "горящего" и соседнего с ним резервуара осуществлялось от системы водяного охлаждения. Для тушения резервуара спасатели применили 37-метровый пожарный пеноподъемник. В учении были задействованы 32 человека, использовалось 7 единиц основной и специальной пожарной техники.
Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность проведенных мероприятий. Пожарная охрана и персонал НПС "Самара-2" подтвердили готовность к выполнению практических действий по ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был локализован и ликвидирован в нормативные сроки.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее