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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение на НПС в Самарской области

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка и совершенствование взаимодействия сил и средств структур пожарной охраны при тушении возгораний на объектах хранения и транспортировки нефти.

В учении принял участие персонал НПС, члены добровольной пожарной дружины, силы и средства трех пожарно-спасательных частей (ПСЧ) 8 отряда ФПС ГПС по Самарской области.

По легенде учения в результате нарушения технологического процесса произошло "заклинивание" плавающей крыши резервуара вертикального стального (РВСПК) емкостью 50 тыс. куб. м. Паровоздушная смесь, образовавшаяся под плавающей крышей, воспламенилась, нефть загорелась на площади более 2 тыс. кв. м по зеркалу резервуара.

Пожарные подразделения 8 отряда ФПС ГПС по Самарской области незамедлительно приступили к развертыванию сил и средств для подачи пены в слой нефти. Перекачка нефти в условном режиме была остановлена, оборудование обесточено. Персонал НПС, не задействованный в тушении "пожара", эвакуировали.

Совместно с силами МЧС на месте был развернут оперативный штаб, определена методика тушения подслойным способом от передвижной пожарной техники непосредственно в слой нефти резервуара. Охлаждение "горящего" и соседнего с ним резервуара осуществлялось от системы водяного охлаждения. Для тушения резервуара спасатели применили 37-метровый пожарный пеноподъемник. В учении были задействованы 32 человека, использовалось 7 единиц основной и специальной пожарной техники.

Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность проведенных мероприятий. Пожарная охрана и персонал НПС "Самара-2" подтвердили готовность к выполнению практических действий по ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был локализован и ликвидирован в нормативные сроки.

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