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Общество

Новокуйбышевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Светлячок" отметил свое 30-летие

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Уникальный для Самарской области реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Светлячок" был открыт в Новокуйбышевске в марте 1992 года. За 30 лет работы центра более 8000 детей с ограниченными возможностями здоровья получили реабилитационные услуги.

В основном это дети, имеющие неврологическую патологию, отклонения в физическом или умственном развитии, расстройства аутистического спектра и другие заболевания. Ежегодно центр помогает более чем 300 ребятам. Все реабилитационные мероприятия проводятся бесплатно.

Здесь реализуются программы комплексной медико-социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов, применяется весь спектр реабилитационных технологий: физиотерапевтическое лечение, методики психосенсорной коррекции, биологической обратной связи, проводятся компьютерные и социально-бытовые занятия.

"За эти годы центром обслужено более 8000 детей. Этим деткам наши сотрудники помогли сделать первый шаг, произнести первый звук, сколько благодарных слез и слов родителей слышали эти стены. Конечно, дети — это самое главное наше достижение. У нас коллектив сплоченный и дружный. А некоторые сотрудники работают с самого основания центра и по сегодняшний день", — рассказала директор ГКУ СО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Светлячок" Татьяна Панкратова.

Улучшение качества жизни жителей — важная часть стратегии лидерства региона, сформированной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей. Благодаря государственной поддержке в рамках программы "Доступная среда в Самарской области" значительно обновилась материально-техническая база учреждения. Закуплено новое современное оборудование. Например, аппарат транскраниального воздействия магнитным полем "АМО-АТОС", нейропрограммные комплексы "Ревимоушен", реабилитационная перчатка "Аника", ортопедические пневмокостюмы "Атлант", имитатор верховой езды — иппотренажер, интерактивный сенсорный стол, развивающий комплекс "Моби", комплекс стабиломер Мерсибо, психологический комплекс Семаго, АПК БОС "ЛОГО" и другое.

Центр реализует комплексный подход к оказанию помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Благодаря этому удалось добиться коррекции социального и поведенческого дефекта и дать шанс 10 детям учиться в общеобразовательной школе. Специалисты центра постоянно повышают свою квалификацию, проходят обучение новым технологиям и методикам — освоены программы ЭйБиЭй-терапии, программы по нейропсихологии и нейрологопедии.

Важным направлением работы учреждения стала первичная профилактика детской инвалидности. Дети в возрасте от 0 до 3 лет, имеющие сложный сочетанный дефект, принимаются на обслуживание в центр, что в последующем позволяет предотвратить их инвалидизацию.

С октября 2020 г. создана и работает выездная реабилитационная бригада, которая оказывает услуги на дому. Она помогла уже 30 детям. "Свою профессию я очень люблю, поэтому так долго и работаю в нашим центре, уже более 20 лет. Детям помогаю адаптироваться, социализироваться. Важно, чтобы особенные дети чувствовали себя в любой ситуации равноправными, наравне с другими детьми", — говорит учитель-логопед-дефектолог Центра Оксана Ждырева. Такая любовь педагогов к работе и детям находит отклик у родителей. Шестилетняя Лена в центре проходит второй курс реабилитации на новом оборудовании, прошлый был еще осенью прошлого года. И уже чувствуется динамика в речи девочки.

"Хотела бы поблагодарить весь центр, сотрудников за тепло, которое дарите нашим детям, за то, что терпеливо занимаетесь с ними. Они здесь получают всестороннюю помощь и развитие, в том числе и психологическую. Наши дети здесь как во второй семье", — поделилась мама Лены Надежда Мустафина.

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