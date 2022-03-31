Игорь Грачев: БК "Самара" стоит на первом месте по заявке в Единую лигу ВТБ

Главный тренер БК "Самара" Игорь Грачев дал порталу "Волга Ньюс" интервью по итогам регулярного чемпионата Суперлиги-1.

- Какие цели стоят перед командой на стадию плей-офф?

- Цели, как всегда, ставятся максимальные. В этом году будет чуть сложнее, потому что мы в регулярке заняли всего лишь пятое место. Поэтому преимущества своей площадки не будет, и мы будем начинать все игры, включая самую первую стадию с командой "Иркут", на выезде.

- Кого из игроков вы бы отметили, кто добился наибольшего прогресса?

- Все игроки хорошие, так индивидуально отменить, по большому счету, можно всех. Что касается прогресса — у нас в основном опытная команда, поэтому здесь самое главное не прогрессировать, а держать какой-то уровень. По молодым игрокам — тот же Чеваренков по сравнению с прошлыми сезонами добавил в уверенности.

Еще раз повторю, что все опытные, мастеровитые игроки. Здесь только требуется показать свой уровень, и тогда все будет хорошо.

- До начала плей-офф уже было сыграно немало игр, включая Кубок. Какой матч для вас стал самым эмоциональным и запоминающимся на данном этапе?

- На данном этапе это, конечно, финальная игра с "Ревдой" за Кубок России, где мы победили. Вся игра была напряженной, и буквально последним броском мы выиграли. В этом сезоне это однозначно самая интересная и самая драгоценная победа, после которой мы завоевали Кубок России.

- Сейчас политическая обстановка в мире непростая, и это сильно повлияло в целом на российский спорт. Многие иностранцы покинули свои команды. Как эта ситуация сказалась на нашей команде, есть ли какие-то перестроения?

- В целом, конечно, повлияло. У нас в этом сезоне очень много ротаций игроков произошло. И вначале не совсем удачное комплектование команды было. Тот же американец Хикс отъехал. А что касается нынешнего положения — у нас было два иностранца: один латыш, один американец. К сожалению, они уехали.

Не все команды так пострадали. Тот же "Уралмаш" — там два американца остались, по-прежнему являются основными игроками и вносят весомый вклад. Мы, к сожалению, потеряли двух легионеров, которые вынуждены были уехать. Что касается замены — мы подписали новых игроков, которые призваны заменить этих иностранцев, но потребуется некоторое время на их вхождение в команду.

- После победы в Кубке России президент региональной федерации баскетбола Владимир Аветисян заявил, что БК "Самара" рассчитывает уже в следующем сезоне выступать в Единой лиге ВТБ. Уже удалось найти спонсоров, будут ли какие-то усиления в команде?

- Однозначно будет усиление, но это больше к руководству, потому что именно они решают такие глобальные вопросы, как выход команды в Единую лигу ВТБ.

Мы не первый год говорим о таких планах, но в следующем году осуществить их будет, наверное, проще, потому что две команды — эстонский "Калев" и польская "Зелёна-Гура" — уже не будут участвовать. Естественно, лиге нужно будет компенсировать эти команды.

Мы стоим на первом месте по заявке, и большая вероятность, что нашу команду возьмут в этот турнир. Готовимся.

- Что бы вы хотели сказать болельщикам перед началом плей-офф?

- Во-первых, спасибо и за поддержку, и за кубок. Финальная игра проходила в новом дворце — это первый трофей для этого нового Дворца спорта. Хочется поблагодарить за поддержку и весомый вклад в нашу победу. Именно в нашу совместную — не только команды, но и всего города и всех болельщиков.

Хочу попросить, чтобы хотя бы удаленно, но все равно также поддерживали. Мы чувствуем вашу поддержку и будем стремиться каждый матч выигрывать. Что касается домашних игр — всех приглашаю поддерживать. Обещаем, что все, что в наших силах, все, что от нас зависит — мы сделаем для победы.