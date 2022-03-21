Дмитрий Азаров о Кубке России по баскетболу: "Проявили силу духа, волю к победе и настоящее командное единение"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — о победе в Кубке России и не только.

"Я вместе с земляками болел за БК "Самара" в ответной игре финала Кубка России. Наши парни встречались с "Темп-СУМЗ-УГМК". Невероятный по накалу матч, непередаваемые эмоции, упорная борьба до последних секунд.



Мы победили со счетом 80:75 и во второй раз выиграли Кубок России! Парни проявили силу духа, волю к победе и настоящее командное единение. Поздравляю клуб с красивой победой! Соперникам — спасибо за отличную игру.



Конечно, этот успех был бы невозможен без поддержки болельщиков. Сегодняшний матч смотрел вместе с ребятами из семей вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, которые сейчас живут в самарском пункте временного размещения. Когда приезжал в ПВР, мальчишки рассказали, что любят футбол и баскетбол. Обещал взять на игру. Рад, что матч им очень понравился.



Помимо победы в Кубке России есть еще одно важно событие. Впереди у самарского баскетбола — новый этап развития. Перед финалом вместе с руководством РФБ и Единой лиги ВТБ, областной федерации и БК "Самара" провели совещание по вопросам развития российского и самарского баскетбола. Было приятно услышать от федеральных коллег высокие оценки работы, которую мы ведем в регионе. Принято решение в следующем сезоне заявить БК "Самара" в Единую лигу ВТБ, где играют сильнейшие клубы страны. Самарская область этого достойна. Знаю, что этого очень давно ждал клуб и все его болельщики.



Только вперед, к новым победам!", — прокомментировал губернатор.