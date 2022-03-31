Директор Самарского НИИСХ им. Тулайкова: наш с/х-производитель прокормит страну в условиях санкций

В Самарской области идет подготовка к весенним полевым работам. Предстоящая посевная кампания пройдет в условиях санкций. Как это скажется на ее проведении и каковы виды на урожай, рассказал директор Самарского НИИСХ им. Тулайкова Алексей Милехин.

"Поначалу, по-моему, было небольшое замешательство, у всех сельхозтоваропроизводителей, и у нас в том числе. Начал изменяться курс доллара и евро, много товаров было привязано к ним. Но это было лишь кратковременное волнение. В настоящее время перед нашим предприятием все обязательства, которые поставщики брали осенью и зимой, выполнены. Остается небольшое недопонимание по поводу химических средств защиты по определенным группам. Но компании и здесь работают. Ищут возможности приобрести их у российских производителей. А также ведем поиск заменителей, делаем баковые смеси. Все работают. Ничего критического мы не наблюдаем", — отметил Милехин.

Также он заверил, что посевная должна пройти в нормальных условиях. В этом году высокий снежный покров, выше среднемноголетнего. "С уверенностью можно утверждать, что весенний сев пройдет нормально. Проблем у сельхозтоваропроизводителей не будет. Правда, нужно обратить внимание на озимые, которые выходят из зимней спячки, подкормить их, помочь быстрее начать расти и формировать урожай. Минеральными удобрениями "Куйбышевазот" всех обеспечил. Главное сейчас — вовремя все агротехнические меры применить, а затем начать и сев яровых культур", — рассказал директор Самарского НИИСХ им. Тулайкова.

Что касается прогнозов на предстоящий урожай, Милехин сообщил, что каждый сельхозпроизводитель просчитывает варианты. Так как Самарская область входит в зону рискованного земледелия, то неизвестно, каким будет температурный режим. Но фермеры знают, как можно восполнить одну сельхозкультуру другой. "Продуктов хватит. Мы работаем в сложившихся условиях и будем стараться собрать максимально возможный урожай. Безусловно, отечественный сельхозтоваропроизводитель прокормит страну в условиях санкций", — резюмировал Милехин.