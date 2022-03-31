Директор Самарского НИИСХ им. Тулайкова: наш с/х-производитель прокормит страну в условиях санкций

В Самарской области идет подготовка к весенним полевым работам. Предстоящая посевная кампания пройдет в условиях санкций. Как это скажется на ее проведении и каковы виды на урожай, рассказал директор Самарского НИИСХ им. Тулайкова Алексей Милехин.
"Поначалу, по-моему, было небольшое замешательство, у всех сельхозтоваропроизводителей, и у нас в том числе. Начал изменяться курс доллара и евро, много товаров было привязано к ним. Но это было лишь кратковременное волнение. В настоящее время перед нашим предприятием все обязательства, которые поставщики брали осенью и зимой, выполнены. Остается небольшое недопонимание по поводу химических средств защиты по определенным группам. Но компании и здесь работают. Ищут возможности приобрести их у российских производителей. А также ведем поиск заменителей, делаем баковые смеси. Все работают. Ничего критического мы не наблюдаем", — отметил Милехин.
Также он заверил, что посевная должна пройти в нормальных условиях. В этом году высокий снежный покров, выше среднемноголетнего. "С уверенностью можно утверждать, что весенний сев пройдет нормально. Проблем у сельхозтоваропроизводителей не будет. Правда, нужно обратить внимание на озимые, которые выходят из зимней спячки, подкормить их, помочь быстрее начать расти и формировать урожай. Минеральными удобрениями "Куйбышевазот" всех обеспечил. Главное сейчас — вовремя все агротехнические меры применить, а затем начать и сев яровых культур", — рассказал директор Самарского НИИСХ им. Тулайкова.
Что касается прогнозов на предстоящий урожай, Милехин сообщил, что каждый сельхозпроизводитель просчитывает варианты. Так как Самарская область входит в зону рискованного земледелия, то неизвестно, каким будет температурный режим. Но фермеры знают, как можно восполнить одну сельхозкультуру другой. "Продуктов хватит. Мы работаем в сложившихся условиях и будем стараться собрать максимально возможный урожай. Безусловно, отечественный сельхозтоваропроизводитель прокормит страну в условиях санкций", — резюмировал Милехин.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?