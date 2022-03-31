Россельхозбанк запустил программу льготного оборотного кредитования МСП

РСХБ стал участником программы льготного оборотного кредитования МСП. Программа позволяет оформить льготный кредит предприятиям малого бизнеса по ставке не более 15% годовых и предприятиям среднего бизнеса по ставке не более 13,5% годовых на срок до одного года. Эксперты банка объяснили порядок и правила получения таких кредитов.

Какова цель введения данной кредитной программы?

Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разработал программу льготного кредитования субъектов МСП. Банк России создает условия для свободного доступа малого и среднего бизнеса к финансированию вне зависимости от размера и места его регистрации, в том числе на начальном этапе развития компании.

Я — владелец предприятия. Как понять, могу ли я обратиться за льготным кредитом?

По правилам программы льготного кредитования, заемщик должен

являться субъектом МСП;

не относиться к субъектам МСП, указанным в части 3 и 4 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

не быть связанным прямо или через учредителей с долей участия в уставном капитале более 25 процентов с иными юридическими лицами, не относящиеся к категории субъектов МСП.

Таким образом, поддержка не оказывается субъектам МСП, относящимся к следующим отраслям: игорный бизнес, производство и реализация подакцизных товаров (ст. 181 НК РФ), добыча и реализация полезных ископаемых (ст. 337 НК РФ), участники соглашений о разделе продукции, кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды.

На что именно я могу взять льготный кредит?

Кредит предоставляется на пополнение оборотных средств компании — для поддержки финансовых процессов предприятия.

Какие условия льготного кредитования МСП в Россельхозбанке?

Предприятия малого бизнеса могут получить кредит до 300 млн рублей по ставке не более 15% годовых, предприятия среднего бизнеса — до 1 млрд рублей по ставке не более 13,5% годовых. Максимальный срок оборотного кредитования — до 1 года с возможностью получения кредита в срок до 30 декабря 2022 года.

"Если на этапах возникновения и становления развития бизнеса предприниматели чаще используют собственные средства или краудфинансирование, то на стадии развития бизнеса одним из наиболее распространенных инструментов привлечения финансирования является банковское кредитование. Благодаря предложенным Банком России мерам поддержки мы можем предложить малым и средним предприятиям льготные кредиты по комфортным ставкам. Использование таких кредитов позволит предприятиям расширить материально-техническую базу, увеличить объемы производства, повысить продажи", — отметила директор Департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.