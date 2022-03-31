Тольяттинец отобрал мобильник у знакомой на автомойке

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в краже телефона, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
20-летняя местная жительница ночью была на автомойке, где работает ее знакомый. Они поссорились, и парень отобрал у нее мобильник стоимостью 15 тыс. рублей. После этого потерпевшая убежала, а утром обратилась в полицию.
21-летнего тольяттинца задержали, ранее он был судим за кражу и мошенничество.
Задержанный признал вину и рассказал, что продал телефон в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Мобильник пока так и не нашли.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост