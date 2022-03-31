Тольяттинец отобрал мобильник у знакомой на автомойке

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в краже телефона, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

20-летняя местная жительница ночью была на автомойке, где работает ее знакомый. Они поссорились, и парень отобрал у нее мобильник стоимостью 15 тыс. рублей. После этого потерпевшая убежала, а утром обратилась в полицию.

21-летнего тольяттинца задержали, ранее он был судим за кражу и мошенничество.

Задержанный признал вину и рассказал, что продал телефон в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Мобильник пока так и не нашли.