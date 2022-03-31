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Муниципалитеты Власть и политика

В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 31 марта, на совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной и депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна прошло совещание по строительству в областной столице планетария — нового корпуса музейно-выставочного центра "Самара Космическая".

Отметим, что проект будущего самарского планетария готов и прошел экспертизу. При содействии Александра Хинштейна на строительство объекта заложено финансирование из федерального бюджета (бюджетные ассигнования в 250 млн руб.)

Напомним, что с просьбой возвести планетарий в Самаре — рядом с музеем "Самара Космическая" еще в 2020-м году к парламентарию обратились жители Октябрьского района. В ноябре 2020 г. Александр Хинштейн лично обсудил эту тему с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который поддержал предложение депутата.

В итоге Госдума РФ в третьем чтении приняла проект федерального бюджета, предложив правительству РФ в 2021 г. изыскать дополнительные средства на ряд важных направлений и объектов. Интересно, что самарский планетарий стал единственным конкретизированным объектом в постановлении Госдумы РФ.

Кроме федерального, предусмотрено софинансирование из нижестоящих бюджетов. Елена Лапушкина рассказала, что с учетом роста цен на строительные материалы, сегодня необходимо привлекать дополнительное финансирование —  нужна корректировка проекта. Кроме того, проект самарского планетария предусматривает импортное (западное) оборудование.

В ходе совещания Александр Хинштейн связался с заместителем министра культуры России Владимиром Осинцевым. В итоге удалось выработать алгоритм решения вопроса: увеличить финансирование возможно на 30% от объема, скорректировав проект и получив экспертизу в министерстве.

Строительство планетария необходимо начать уже в этом году, а потому в апреле городские власти объявят аукцион, дающий старт этим работам. Параллельно будет проводиться корректировка проекта - вместо западного оборудования будут изучены предложения от партнеров из других стран.

Александр Хинштейн считает, что строительство планетария рядом с филиалом будущей Третьяковки позволит организовать в Октябрьском районе города единое музейное пространство. Планетарий станет универсальной площадкой для проведения широкого спектра мероприятий космической тематики.

Также в ходе совещания обсудили судьбу реставрируемого сегодня Дома Маштакова в Самаре, где уже в конце года откроется творческое пространство — галерея "Заварка". Александр Хинштейн предложил передать Дом Маштакова в муниципальную собственность. Это позволит обеспечить стабильное финансирование по содержанию объекта из городского бюджета. Коллеги парламентария поддержали.

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