16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетбольная "Самара" на выезде переиграла "Иркут" — 79:67 Игорь Грачев: БК "Самара" стоит на первом месте по заявке в Единую лигу ВТБ Баскетбольная "Самара" проиграла "Руне" - 82:90 Форвард Максим Шелекето продлил контракт с БК "Самара" Форвард Артемс Бутянковс покинул БК "Самара" по политическим мотивам

Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" на выезде переиграла "Иркут" — 79:67

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первом матче четвертьфинальной серии "Самара" на выезде переиграла "Иркут" — 79:67.

Самарцы усилиями Евгения Фидия и Максима Шелекето вполне уверенно начали матч. Несколько минут хозяева не отпускали нашу команду дальше 5-6 очков — но стоило Игорю Смыгину и Максиму Барашкову попасть издали, а Максиму Дыбовскому добавить "2+1", разница стала двузначной: 29:16 по итогам стартового периода. Дальние выстрелы Максима Шелекето, Максима Барашкова и Игоря Смыгина в течение трех минут второй четверти лишь укрепили преимущество "Самары" — 40:22. После этого гости немного сбавили обороты, позволив иркутянам сократить отставание до 11 очков (47:36 за минуту до большого перерыва), но отдыхать ушли все же при солидных "+16" — 52:36.

В третьей десятиминутке хозяева предприняли еще одну попытку погони, но большего, чем подобраться в счете на дистанцию в 12 очков (56:44), наша команда им не позволила: Максим Дыбовский и Алексей Нестеров своими попаданиями остудили порыв иркутян — и перед заключительным периодом наша команда имела вроде бы комфортные "+14" (66:52). Но "Иркуту" понадобилось каких-то три минуты, чтобы вернуть встрече полноценную интригу: 68:63. Те же полные напряжения 5 очков разницы были и за три минуты до финальной сирены (72:67) — и как же вовремя попал со средней Максим Дыбовский! Времени у хозяев оставалось еще достаточно — но шансов перевернуть игру самарцы им уже не дали.

79:67 — есть первая победа в плей-офф.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1