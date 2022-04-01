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Дорожное строительство Транспорт и связь

Мост через Волгу в Самарской области готов на 47%

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что на федеральном уровне согласована корректировка финансовой модели строительства моста через Волгу и обхода Тольятти — части международного транспортного коридора в Китай. Финансирование объекта на 2022 г. полностью обеспечено. Об этом глава региона заявил во время прямого телевизионного эфира 31 марта.

Ход реализации стратегического для региона и всей страны проекта на прошлой неделе глава региона обсудил с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. На встрече подробно рассмотрели меры, которые помогут сохранить набранные темпы работ в нынешних экономических условиях.

Во время эфира губернатор напомнил, что это важнейший для страны проект, который строится на условиях государственно-частного партнерства. Инициатором столь масштабного строительства выступило региональное правительство и лично губернатор.

"47% мостового перехода и дороги уже построено, — отметил Дмитрий Азаров. — И как же важна эта дорога в нынешних условиях доставки грузов из Китая, в Китай, в европейскую часть России. Вот что значит взгляд на перспективу, вот, что значит, взять на себя ответственность".

Губернатор отметил, что реализация проекта, стартовая стоимость которого составляла 121 млрд рублей, продолжается. "Мы начали и, несмотря на сложности, с которыми сталкиваемся, достигаем результата. Стройка идет по плану, — добавил он. — Какие сложности? Повышение ключевой ставки Центробанка. А частные средства, которые привлекаются для реализации проекта, — это в том числе банковские кредиты. Конечно, финансовая модель требует корректировки. Также это рост стоимости стройматериалов. Вы знаете, что по металлу, по отдельным категориям, по не зависящим от нашего региона обстоятельствам, цена существенно выросла. Конечно, это влияет на финансовую модель, и эти вопросы мы обсуждаем с правительством РФ".

Глава региона выразил благодарность Марату Хуснуллину как курирующему заместителю председателя Правительства РФ: "Мы детально разобрали проект, — как нам его поддержать, — рассказал об итогах поездки губернатор. — Принято принципиальное решение по компенсации зафиксированного госэкспертизой удорожания. А также принципиальное решение о передвижке средств, предусмотренных из федерального бюджета как капитальный грант, с 2023 на 2022 год. Значит, мы в полной мере обеспечим финансирование проекта и в текущем году. Это крайне важно".

Глава региона подчеркнул, что стройка будет продолжаться: "Надеюсь, что в расчетные сроки с задачей справимся".

Губернатор отметил, что реализация этого масштабного и важного для всей страны проекта стала возможной благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина. Напомним, во время рабочей поездки Главы государства в наш регион в 2018 г. Дмитрию Азарову удалось отстоять необходимость прохождения транспортного коридора через Самарскую область, хотя для этого даже потребовалось внесение изменений в транспортную стратегию Российской Федерации.

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