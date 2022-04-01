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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" пополнилась вратарем "Гомеля"

ТОЛЬЯТТИ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со следующего сезона за тольяттинскую гандбольную "Ладу" будет выступать вратарь белорусского "Гомеля" Юлия Кунцевич, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

26-летняя уроженка Гродно начала заниматься гандболом с четвертого школьного класса. С 2012 по 2019 гг. она выступала за местную "Городничанку", после чего перебралась в "Гомель", ворота которого защищает уже третий сезон. В национальной сборной Белоруссии Юлия выступает с 2018 года. В ее коллекции два титула чемпионки РБ, одно серебро и четыре бронзы.

"После того как возникло предложение о переходе в "Ладу", я почти не раздумывала. Согласилась сразу, потому что это шаг вперед в карьере. Мне хотелось испытать себя в более сильном чемпионате. В Тольятти хороший клуб, я с нетерпением жду, когда смогу ему помочь, - говорит спортсменка. - Смущает ли то, что мне придется делить игровое время с двумя другими опытными вратарями? Нет. Конкуренция - это всегда хорошо. С Дарьей Деревень я пока не знакома, зато Валю Войтулевич знаю уже давно. Мы с ней вместе играли и в клубах, и в сборной. Очень рада, что скоро будем снова объединены и там, и там".

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