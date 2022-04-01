Гандбольная "Лада" пополнилась вратарем "Гомеля"

Со следующего сезона за тольяттинскую гандбольную "Ладу" будет выступать вратарь белорусского "Гомеля" Юлия Кунцевич, сообщает пресс-служба автозаводчанок.
26-летняя уроженка Гродно начала заниматься гандболом с четвертого школьного класса. С 2012 по 2019 гг. она выступала за местную "Городничанку", после чего перебралась в "Гомель", ворота которого защищает уже третий сезон. В национальной сборной Белоруссии Юлия выступает с 2018 года. В ее коллекции два титула чемпионки РБ, одно серебро и четыре бронзы.
"После того как возникло предложение о переходе в "Ладу", я почти не раздумывала. Согласилась сразу, потому что это шаг вперед в карьере. Мне хотелось испытать себя в более сильном чемпионате. В Тольятти хороший клуб, я с нетерпением жду, когда смогу ему помочь, - говорит спортсменка. - Смущает ли то, что мне придется делить игровое время с двумя другими опытными вратарями? Нет. Конкуренция - это всегда хорошо. С Дарьей Деревень я пока не знакома, зато Валю Войтулевич знаю уже давно. Мы с ней вместе играли и в клубах, и в сборной. Очень рада, что скоро будем снова объединены и там, и там".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!