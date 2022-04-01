Сотрудника тольяттинского автосалона подозревают в мошенничестве

В Тольятти задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, продавец автосалона предложил женщине помочь с оформлением налогового вычета после покупки машины. Для этого клиентка должна была перевести ему 30 тыс. руб. якобы на оформление документов. После получения денег мужчина перестал отвечать на звонки. При этом покупательница не знала, что такого вида налоговой льготы нет.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый находится в Москве и задержали его у трапа самолета в аэропорту. Мужчина признал вину и пояснил, что ему нужны были средства для игры на бирже.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").