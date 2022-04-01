Сотрудника тольяттинского автосалона подозревают в мошенничестве

В Тольятти задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, продавец автосалона предложил женщине помочь с оформлением налогового вычета после покупки машины. Для этого клиентка должна была перевести ему 30 тыс. руб. якобы на оформление документов. После получения денег мужчина перестал отвечать на звонки. При этом покупательница не знала, что такого вида налоговой льготы нет.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый находится в Москве и задержали его у трапа самолета в аэропорту. Мужчина признал вину и пояснил, что ему нужны были средства для игры на бирже.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост