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Преступления Происшествия

Сотрудника тольяттинского автосалона подозревают в мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, продавец автосалона предложил женщине помочь с оформлением налогового вычета после покупки машины. Для этого клиентка должна была перевести ему 30 тыс. руб. якобы на оформление документов. После получения денег мужчина перестал отвечать на звонки. При этом покупательница не знала, что такого вида налоговой льготы нет.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый находится в Москве и задержали его у трапа самолета в аэропорту. Мужчина признал вину и пояснил, что ему нужны были средства для игры на бирже.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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