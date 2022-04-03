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Баскетбольная "Самара" проиграла "Иркуту"

ИРКУТСК. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Напряженный матч в Иркутске сложился не в пользу "Самары" — 65:69. При счете 1:1 серия переезжает в наш город.

3:9 после трех сыгранных минут при нескольких совсем уж обидных промахах — начала матч наша команда не лучшим образом. Но еще три минуты — и нападение заработало куда лучше, и после двух подряд дальних попаданий от Игоря Смыгина счет был уже равным, 13:13. Завершилась стартовая четверть уже в пользу самарцев (20:15), которые в начале второй быстро довели преимущество до "+10" (27:17 после прохода Александра Варнакова). Но затем игра в атаке вновь разладилась, а иркутяне, напротив, поймали ритм — и выдав отрезок 20:4, к большому перерыву вернули себе лидерство, 35:39.

И вновь самарцам понадобились три минуты, чтобы сравнять счет, а затем и выйти вперед: 43:42 благодаря усилиям Александра Варнакова. Но и на этот раз удержать инициативу не удалось. Проведя третью десятиминутку в обмене ударами, к заключительному периоду соперники подходили при минимальном перевесе в пользу хозяев — 51:52. Эмоциональная игра вроде бы начала, наконец, складываться под диктовку нашей команды, к середине четвертого периода вернувшей себе плюс: 57:55 после попадания Андрея Десятникова. Но три минуты без набранных очков — и максимальные "-7" за три минуты до сирены (57:64).

Самарская команда до последних мгновений не оставляла попыток переломить ход матча — но не удалось: 65:69, поражение "Самары".

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