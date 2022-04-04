В Жигулевске планируется строительство горнолыжного курорта с гостиничным комплексом

Холдинг "Озон" планирует построить в Жигулевске горнолыжный курорт с гостиничным комплексом в непосредственной близости от трассы М5 "Урал", пишет "Самарское обозрение".

В Жигулевске подвели итоги открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Участок общей площадью 4,7 га предлагался под "строительство зданий, сооружений для занятия спортом" сроком на 5 лет. Стоимость годовой аренды оценена в 397 тыс. рублей. Участок расположен в микрорайоне Г-1 и прилегает к федеральной трассе М5, соседствуя с ТРЦ "Озон".



Единственным участником аукциона и автоматическим победителем оказалось ООО "ТРЦ "Озон". ООО "ТРЦ "Озон" выступает оператором одноименного торгово-развлекательного центра: 15 тыс. кв. м, кинотеатр, рестораны, фитнес-центр и детский игровой парк. Это единственный полноценный ТРЦ в Жигулевске.

Пока параметры нового проекта холдинга "Озон" неизвестны. Ясно лишь, что планируется строить гостиничный комплекс с горнолыжным курортом. В ближайшее время должно начаться его проектирование.