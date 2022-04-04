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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Жигулевске планируется строительство горнолыжного курорта с гостиничным комплексом

ЖИГУЛЕВСК. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Холдинг "Озон" планирует построить в Жигулевске горнолыжный курорт с гостиничным комплексом в непосредственной близости от трассы М5 "Урал", пишет "Самарское обозрение".

В Жигулевске подвели итоги открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Участок общей площадью 4,7 га предлагался под "строительство зданий, сооружений для занятия спортом" сроком на 5 лет. Стоимость годовой аренды оценена в 397 тыс. рублей. Участок расположен в микрорайоне Г-1 и прилегает к федеральной трассе М5, соседствуя с ТРЦ "Озон".

Единственным участником аукциона и автоматическим победителем оказалось ООО "ТРЦ "Озон". ООО "ТРЦ "Озон" выступает оператором одноименного торгово-развлекательного центра: 15 тыс. кв. м, кинотеатр, рестораны, фитнес-центр и детский игровой парк. Это единственный полноценный ТРЦ в Жигулевске.

Пока параметры нового проекта холдинга "Озон" неизвестны. Ясно лишь, что планируется строить гостиничный комплекс с горнолыжным курортом. В ближайшее время должно начаться его проектирование.

Учредителями ООО "ТРЦ "Озон" выступают Юрий Корнев (70%) и Павел Алексенко (30%). Юрий и Владимир Корневы, а также Алексенко являются бенефициарами фармацевтического холдинга "Озон" (он фигурирует в числе крупнейших участников отрасли в масштабах России). В состав холдинга входят заводы в Тольятти и Жигулевске, общий оборот группы в 2020 году (более свежих цифр пока не раскрывалось) превышал 20 млрд рублей. Основная ставка делается на дженерики — аналоги патентованных готовых лекарственных средств. Последние годы Корневы и Алексенко активно ищут себя и вне фармбизнеса. Алексенко является соучредителем ООО "Аэросила", резидента особой экономической зоны "Ульяновск". ООО "Аэросила" планировала заниматься производством четырехместных гидросамолетов-амфибий Л-142 и шестиместных Л-162. Владимир Корнев, собственник ООО "Жигулевский водочный завод", является совладельцем ООО "Биркрафт", небольшой тольяттинской компании по производству пива. Все трое (Корневы и Алексенко) были первоначально владельцами ТРЦ "Озон".

Гид потребителя

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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