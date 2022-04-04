В Жигулевске планируется строительство горнолыжного курорта с гостиничным комплексом

Холдинг "Озон" планирует построить в Жигулевске горнолыжный курорт с гостиничным комплексом в непосредственной близости от трассы М5 "Урал", пишет "Самарское обозрение".
В Жигулевске подвели итоги открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. Участок общей площадью 4,7 га предлагался под "строительство зданий, сооружений для занятия спортом" сроком на 5 лет. Стоимость годовой аренды оценена в 397 тыс. рублей. Участок расположен в микрорайоне Г-1 и прилегает к федеральной трассе М5, соседствуя с ТРЦ "Озон".
Единственным участником аукциона и автоматическим победителем оказалось ООО "ТРЦ "Озон". ООО "ТРЦ "Озон" выступает оператором одноименного торгово-развлекательного центра: 15 тыс. кв. м, кинотеатр, рестораны, фитнес-центр и детский игровой парк. Это единственный полноценный ТРЦ в Жигулевске.
Пока параметры нового проекта холдинга "Озон" неизвестны. Ясно лишь, что планируется строить гостиничный комплекс с горнолыжным курортом. В ближайшее время должно начаться его проектирование.
Учредителями ООО "ТРЦ "Озон" выступают Юрий Корнев (70%) и Павел Алексенко (30%). Юрий и Владимир Корневы, а также Алексенко являются бенефициарами фармацевтического холдинга "Озон" (он фигурирует в числе крупнейших участников отрасли в масштабах России). В состав холдинга входят заводы в Тольятти и Жигулевске, общий оборот группы в 2020 году (более свежих цифр пока не раскрывалось) превышал 20 млрд рублей. Основная ставка делается на дженерики — аналоги патентованных готовых лекарственных средств. Последние годы Корневы и Алексенко активно ищут себя и вне фармбизнеса. Алексенко является соучредителем ООО "Аэросила", резидента особой экономической зоны "Ульяновск". ООО "Аэросила" планировала заниматься производством четырехместных гидросамолетов-амфибий Л-142 и шестиместных Л-162. Владимир Корнев, собственник ООО "Жигулевский водочный завод", является совладельцем ООО "Биркрафт", небольшой тольяттинской компании по производству пива. Все трое (Корневы и Алексенко) были первоначально владельцами ТРЦ "Озон".