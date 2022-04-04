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Александр Суперфин покинул Отдел водных ресурсов по Самарской области

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Суперфин уволился из Отдела водных ресурсов по Самарской области - структуры Нижне-Волжского бассейнового водного управления (НВБВУ) Федерального агентства водных ресурсов - по собственному желанию. Последний его рабочий день был 31 марта, заявили в НВБВУ.

Приказ о назначении нового начальника не выходил. С 1 апреля его обязанности исполняет Галина Коцюбинская, которая работала заместителем начальника отдела.

Александр Суперфин проработал в ведомстве последние несколько лет, ранее трудился государственным инспектором Управления Росприроднадзора по Самарской области, заместителем начальника отдела геологического и земельного надзора, по надзору в сфере охоты и за особо охраняемыми природными территориями.

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