Александр Суперфин покинул Отдел водных ресурсов по Самарской области

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Александр Суперфин уволился из Отдела водных ресурсов по Самарской области - структуры Нижне-Волжского бассейнового водного управления (НВБВУ) Федерального агентства водных ресурсов - по собственному желанию. Последний его рабочий день был 31 марта, заявили в НВБВУ.