Александр Суперфин покинул Отдел водных ресурсов по Самарской области

Александр Суперфин уволился из Отдела водных ресурсов по Самарской области - структуры Нижне-Волжского бассейнового водного управления (НВБВУ) Федерального агентства водных ресурсов - по собственному желанию. Последний его рабочий день был 31 марта, заявили в НВБВУ.
Приказ о назначении нового начальника не выходил. С 1 апреля его обязанности исполняет Галина Коцюбинская, которая работала заместителем начальника отдела.
Александр Суперфин проработал в ведомстве последние несколько лет, ранее трудился государственным инспектором Управления Росприроднадзора по Самарской области, заместителем начальника отдела геологического и земельного надзора, по надзору в сфере охоты и за особо охраняемыми природными территориями.