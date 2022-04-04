Санкции как окно возможностей: глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов рассказал о поддержке бизнеса в рамках проекта "Объясняем.РФ"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в прямом эфире "Самарского областного вещательного агентства" рассказал об антикризисных мерах поддержки бизнеса. Эфир прошел в рамках информационного федерального проекта "Объясняем.РФ".

Глава областного минэкономразвития отвечал на вопросы, которые жители региона задавали в официальном паблике "Самарская область". В основном они касались новых вызовов для российской и региональной экономики: последствий введенных санкций, проблем экспорта и импорта, перестраивания логистических цепочек, развития бизнеса в сложившихся условиях.

"Сегодня на страну оказывается беспрецедентное давление. И в первую очередь бизнес пострадал из-за разрыва логистических цепочек. Надо признать, что от этого страдает не только Россия и Самарская область, как ее неотъемлемая часть, но и все страны, которые ввели санкции. Ограничения влияют на все, начиная от инфляции и заканчивая рынком продуктов питания", — рассказал министр.

Опережая вопросы про возможный дефицит определенных категорий товаров, Дмитрий Богданов заверил — дефицита не будет. "Часто в условиях неопределенности и сомнений возникает повышенный спрос на товары первой необходимости. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров неоднократно говорил, какие меры предпринимаются в регионе для того, чтобы уйти от ажиотажа, что поставки большинства товаров значительно превышают среднемесячные показатели, что сегодня все силы брошены на то, чтобы этот высокий спрос удовлетворить", — пояснил министр.

Дмитрий Богданов рассказал, что все внимание сейчас уделяется малому бизнесу и крупным предприятиям, часть из которых относится к системообразующим, а значит, может рассчитывать на специальные инструменты поддержки. Сегодня в федеральный список системообразующих предприятий входят 27 компаний Самарской области, в региональный — 249 крупных предприятий.

"Мы отслеживаем регулярно работу системообразующих предприятий как федерального, так и регионального значения. Регулярно проводим встречи с представителями бизнес-сообщества, на которых обсуждаем предложения, возможные проблемы и перспективы развития. Мы понимаем, что на большинстве предприятий ситуация управляемая. Да, есть определенные сложности в автопроме, связанные с нехваткой микросхем, — сегодня это общемировая проблема, и федеральные коллеги уже активно работают над ее решением", — добавил Дмитрий Богданов.

Для того чтобы поддержать бизнес в это непростое время, правительство РФ оперативно реагирует на ситуацию, почти в ежедневном режиме принимая антикризисные инструменты: финансовые, налоговые, отраслевые, а также меры по снижению административного давления на предпринимателей. Всего предусмотрено более 200 инструментов, половина этих решений уже принята.

"Все меры поддержки мы собираем на едином ресурсе — mybiz63.ru, где сегодня мы создали специальный раздел, посвященный поддержке бизнеса в условиях санкций. Предприниматели могут обратиться и в центр "Мой бизнес" — сегодня в регионе работает 10 таких площадок", — перечислил Дмитрий Богданов.

Предприниматели активно обращаются за финансовыми инструментами поддержки. В кредитные организации уже направлено 850 заявок на получение льготных кредитов на общую сумму 51 млрд рублей. Из них уже одобрено 220 на общую сумму 22 млрд рублей. "Фактически программы работают неделю и уже демонстрируют высокий спрос. Мы видим, что бизнес активно идет за новыми продуктами, а банки очень оперативно рассматривают заявки", — заметил Дмитрий Богданов.

В ходе эфира министр затронул тему ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка. Одним из первых предложений Самарской области в адрес федерального правительства стало создание единой "Биржи импортозамещения". Такой ресурс поможет местным предприятиям заявить о себе, а компаниям, испытывающим нехватку комплектующих, — найти новых поставщиков. "Многие предприятия занялись процессами импортозамещения, и сегодня для этого есть уникальное окно возможностей: правительство создает эксклюзивные условия, освобождаются рынки", — пояснил глава областного минэкономразвития.

Еще один вопрос, волнующий в первую очередь предпринимательское сообщество, связан с ростом цен на офисную бумагу. Министр пояснил, что импортозамещением в сфере бумажного производства в нашей стране занимались достаточно активно в последние 10 лет. В ОЭЗ "Тольятти" работает предприятие по выпуску картона из вторичных материалов: две очереди уже работают, есть планы по запуску третьей. "На федеральном уровне уже запущены экстренные меры по замене поставщика, допустившего сбой поставки необходимых химических реагентов. В ближайшие недели объемы производства будут восстановлены", — заверил Дмитрий Богданов.