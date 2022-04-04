"Открытие Инвестиции" запустили акцию "Процент на остаток по счёту!"

"Открытие Инвестиции" (совместный бренд "Открытие Брокер" и УК "Открытие", входят в группу банка "Открытие") запустили акцию "Процент на остаток по счёту!". В рамках акции клиентам брокера будут ежедневно начисляться проценты на остаток денежных средств — 12% в рублях и 4% в валюте.

Согласно условиям, участником акции становятся клиенты АО "Открытие Брокер" по брокерскому обслуживанию — резиденты РФ, как физические, так и юридические лица. Главное условие начисления процентов — свободный остаток денежных средств на портфелях "Единый брокерский счет", "Фондовый рынок Московской Биржи" и "Валютный рынок Московской Биржи" должен составлять от 10 тысяч до 10 миллионов рублей и от 100 до 100 тысяч долларов США на конец дня.

Каждый день брокер будет начислять проценты на остаток денежных средств на счете участника акции в диапазоне от 10 тысяч до 10 миллионов рублей — 0,0328767% за один календарный день в рублях и от 100 до 100 тысяч долларов США — 0,0109589% за один календарный день в долларах США.

Условия акции вступают в действие автоматически, участникам не нужно заключать никаких дополнительных соглашений. Денежные средства остаются под полным контролем инвестора — в любой момент он может использовать их по своему усмотрению. Таким образом, остаток денежных средств будет приносить доход, оставаясь при этом в оперативном управлении.

Акция пройдет с 1 апреля 2022 года по 1 мая 2022 года включительно. Условия акции не распространяются на портфели "Срочный рынок Московской биржи", "Срочный рынок СПБ Биржи", Classica, "СПБ Биржа" и ИТП. Выплата процентов, рассчитанных в долларах США, осуществляется в рублях по курсу Банка России на дату расчета.

Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке.

"Период нестабильности на финансовых рынках многие инвесторы предпочитают "переждать в деньгах", пока ситуация не стабилизируется или не появятся интересные инвестиционные идеи. Однако эта тактика имеет свои минусы — деньги не приносят прибыль, теряя свою покупательную способность из-за инфляции. Вывод денег со счета, в свою очередь, оборачивается потерей оперативного управления своими активами.

Наша акция позволит клиентам получать своего рода пассивный доход, сохраняя полный контроль над портфелем, и в то же время не упустить реализацию выгодных инвестиционных решений из-за отсутствия средств на счете", — говорит Аиша Кубезова, директор департамента маркетинга "Открытие Инвестиции".