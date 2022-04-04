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Преступления Происшествия

Тольяттинец выпивал с малознакомыми людьми и лишился денег

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце марта к правоохранителям обратился 39-летний тольяттинец. Случайные знакомые отняли у него 6 тысяч рублей.

Потерпевший выпивал с малознакомой компанией в квартире на ул. 60 лет СССР, а потом заметил, что из его куртки пропали деньги. Когда гость обвинил в этом хозяина, его выгнали на улицу.

Позже полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего безработного мужчину, судимого за кражу, угон и грабеж. Он признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Злоумышленник успел потратить деньги, но пообещал потерпевшему, что устроится на работу и возместит ущерб.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

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