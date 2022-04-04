Тольяттинец выпивал с малознакомыми людьми и лишился денег

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце марта к правоохранителям обратился 39-летний тольяттинец. Случайные знакомые отняли у него 6 тысяч рублей.

Потерпевший выпивал с малознакомой компанией в квартире на ул. 60 лет СССР, а потом заметил, что из его куртки пропали деньги. Когда гость обвинил в этом хозяина, его выгнали на улицу.

Позже полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего безработного мужчину, судимого за кражу, угон и грабеж. Он признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Злоумышленник успел потратить деньги, но пообещал потерпевшему, что устроится на работу и возместит ущерб.