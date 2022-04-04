Тольяттинец выпивал с малознакомыми людьми и лишился денег

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце марта к правоохранителям обратился 39-летний тольяттинец. Случайные знакомые отняли у него 6 тысяч рублей.
Потерпевший выпивал с малознакомой компанией в квартире на ул. 60 лет СССР, а потом заметил, что из его куртки пропали деньги. Когда гость обвинил в этом хозяина, его выгнали на улицу.
Позже полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего безработного мужчину, судимого за кражу, угон и грабеж. Он признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Злоумышленник успел потратить деньги, но пообещал потерпевшему, что устроится на работу и возместит ущерб.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост