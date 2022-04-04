ВТБ запускает новый пакет услуг для растущего бизнеса

ВТБ обновил линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания для клиентов среднего и малого бизнеса. Банк представил расширенный пакет для молодого и активно развивающегося бизнеса — "Все по делу". Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам ВТБ.

В пакет "Все по делу" бесплатно включены необходимые для ведения бизнеса услуги: открытие и обслуживание расчетного счета, интернет- и мобильный банки, бизнес-карта, внутренние платежи, переводы со счета ИП на свой счет физлица, зачисления на счет, оплата налогов. Бесплатно в ВТБ осуществляются и переводы со счета физлица на свой счет ИП. Также в рамках обслуживания предоставляются восемь бесплатных платежей на счета юридических лиц в другие банки. Стоимость нового пакета в месяц составит от 578 до 680 руб. в зависимости от выбора клиентом условий оплаты.

В рамках обслуживания можно добавить дополнительные опции, ранее доступные в более дорогих пакетах. Среди них − "Платежи Плюс", "Выдача наличных", "Персональные переводы", "Касса плюс" и "ВЭД". Опции позволяют увеличить объем операций в пакете, подключить дополнительные услуги без лишних затрат, что делает предложение одним из самых выгодных на рынке.

"Число предпринимателей-пользователей пакетов услуг ВТБ в марте превысило 435 тысяч. В меняющихся экономических условиях клиентам нужна дополнительная поддержка и новые инструменты для ведения бизнеса. ВТБ постоянно улучшает линейку пакетов услуг, оптимизирует ее под разные бизнес-задачи, сферы деятельности и этапы развития компании, выпускает акционные предложения. Линейка из пяти пакетов и пяти дополнительных опций позволяет подобрать удобные условия обслуживания в соответствии с тем, как меняется бизнес, растут его обороты и потребности в банковских продуктах", — комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Выбрать и подключить подходящий пакет РКО можно в интернет-банке для бизнеса и мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite.

Подробная информация размещена на сайте банка.