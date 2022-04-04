Тольяттинца задержали за убийство жены

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В Тольятти 54-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела об убийстве (ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.