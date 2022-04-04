"ЭнергосбыТ Плюс" выставил счета с корректировкой оплаты тепла за 2021 год

В апреле жители свыше 1700 многоквартирных домов (МКД) Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло. Это регламентируется постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
Корректировка по оплате за тепло производится ежегодно и затрагивает тех жителей Самарской области, которые платят за отопление по 1/12 (равными долями в течение всего года) и проживают в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ). Она складывается из разницы фактических показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ) и расчетного потребления, которое берется за основу для начисления ежемесячной платы.
Для жильцов ряда многоквартирных домов квитанции за март будут содержать дополнительное начисление. Причина этого — более низкие температуры в зимние месяцы 2021 года. Если средняя температура в отопительный период 2020 года составляла -0,4 градуса Цельсия, то в 2021 году — -2,8 градуса Цельсия. Таким образом, в холодном 2021 году, когда потребление ресурса было высоким, платеж рассчитывался по данным теплого 2020 года.
"На размер корректировки влияет количество дней отопительного сезона и качество работы системы теплоснабжения МКД. Управляющие компании в силах снижать объем потребляемой тепловой энергии с помощью энергосберегающих мероприятий — изоляции стояков теплоснабжения, утепления стен, замены окон в подъездах на современные стеклопакеты, установки погодозависимой автоматики", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Собственники вправе выбрать расчет по факту потребления, чтобы в дальнейшем избежать выставления корректировки. Для этого им достаточно на общем собрании проголосовать за оплату тепловой энергии по 1/7 (исключительно в период отопительного сезона). Для жителей, у которых остаются вопросы по начислениям по итогам 2021 года, специалисты Самарского филиала "ЭнергосбыТ плюс" готовы провести консультации, в том числе по возможности предоставления клиенту рассрочки на оплату размера корректировки. Для этого достаточно обратиться в компанию через форму обратной связи на официальном сайте samara.esplus.ru/feedback/. Подробнее о годовой корректировке можно узнать здесь samara.esplus.ru/teplo/.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается