"ЭнергосбыТ Плюс" выставил счета с корректировкой оплаты тепла за 2021 год

В апреле жители свыше 1700 многоквартирных домов (МКД) Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло. Это регламентируется постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Корректировка по оплате за тепло производится ежегодно и затрагивает тех жителей Самарской области, которые платят за отопление по 1/12 (равными долями в течение всего года) и проживают в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ). Она складывается из разницы фактических показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ) и расчетного потребления, которое берется за основу для начисления ежемесячной платы.

Для жильцов ряда многоквартирных домов квитанции за март будут содержать дополнительное начисление. Причина этого — более низкие температуры в зимние месяцы 2021 года. Если средняя температура в отопительный период 2020 года составляла -0,4 градуса Цельсия, то в 2021 году — -2,8 градуса Цельсия. Таким образом, в холодном 2021 году, когда потребление ресурса было высоким, платеж рассчитывался по данным теплого 2020 года.

"На размер корректировки влияет количество дней отопительного сезона и качество работы системы теплоснабжения МКД. Управляющие компании в силах снижать объем потребляемой тепловой энергии с помощью энергосберегающих мероприятий — изоляции стояков теплоснабжения, утепления стен, замены окон в подъездах на современные стеклопакеты, установки погодозависимой автоматики", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Собственники вправе выбрать расчет по факту потребления, чтобы в дальнейшем избежать выставления корректировки. Для этого им достаточно на общем собрании проголосовать за оплату тепловой энергии по 1/7 (исключительно в период отопительного сезона). Для жителей, у которых остаются вопросы по начислениям по итогам 2021 года, специалисты Самарского филиала "ЭнергосбыТ плюс" готовы провести консультации, в том числе по возможности предоставления клиенту рассрочки на оплату размера корректировки. Для этого достаточно обратиться в компанию через форму обратной связи на официальном сайте samara.esplus.ru/feedback/. Подробнее о годовой корректировке можно узнать здесь samara.esplus.ru/teplo/.