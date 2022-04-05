В Тольятти рецидивист убил мужчину и похитил его телефон

В Тольятти в вечернее время 27 марта в полицию поступила информация о доставлении в городскую клиническую больницу № 5 местного 34-летнего жителя с тяжелыми травмами. Впоследствии мужчина скончался не приходя в сознание.
В больницу мужчина был доставлен из квартиры дома, расположенного по Ленинскому проспекту. В квартире полицейские обнаружили и изъяли предмет, с помощью которого возможно было совершено преступление. Сотрудники полиции провели поквартирный обход, проверили наличие камер наружного наблюдения в непосредственной близости к дому и подъезду.
Установив круг знакомых погибшего, полицейские проверили чердачные и подвальные помещения домов, расположенных в непосредственной близости от места совершения преступления.
Служебная собака взяла след от квартиры и вывела на улицу к дому, где в сугробе полицейские обнаружили телефон потерпевшего. Сотрудники полиции направили на экспертизу, в ходе которой были изъяты следы пальцев рук, пригодные для идентификации. При проверке по базам данных эксперты-криминалисты установили совпадение изъятых с телефона следов с имеющимся в базе. Они принадлежали ранее неоднократно судимому за грабеж и разбой 29-летнему местному жителю.
Вскоре полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В шкафу у подозреваемого была обнаружена одежда со следами, похожими на кровь. Находка изъята и направлена на экспертизу.
В настоящее время СУ СК России по Самарской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Мужчине, по ходатайству органов следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост