После ЧП с судном на воздушной подушке медпомощь понадобилась жительнице Рождествено

В понедельник, 4 апреля, после происшествия на Волге с судном на воздушной подушке медицинскую помощь оказывали женщине из с. Рождествено. Госпитализация ей не потребовалась. Об этом сообщил источник Волга Ньюс.

Напомним, 4 апреля в 15:10 на 1735 км Волги вблизи Самары перевернулось судно на воздушной подушке, следовавшее по маршруту Рождествено - Самара. Спасатели вывезли на сушу 12 человек.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").