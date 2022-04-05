В Тольятти ушло в суд уголовное дело о смертельной драке в баре

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Прокуратура Автозаводского района Тольятти направила в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.