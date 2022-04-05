Полицейские поймали пьяными двух экс-заключенных в Тольятти

В Тольятти полицейские поймали двух бывших заключенных, уклонявшихся от надзора. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
31-летний тольяттинец отсидел за кражи, угон и нанесение тяжких травм. После этого он должен был находиться под административным надзором, но нарушал эти условия. Например, он находился пьяным около дома на ул. Автостроителей. Из-за этого на него опять возбудили уголовное дело, на этот раз по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора").
Второго нарушителя уже осудили по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. 49-летний судимый за кражу и разбой мужчина, находясь под надзором, трижды нарушал ограничения. В феврале 2022 г. остановили пьяным на улице. В итоге мужчина получил год и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост