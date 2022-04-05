Полицейские поймали пьяными двух экс-заключенных в Тольятти

В Тольятти полицейские поймали двух бывших заключенных, уклонявшихся от надзора. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

31-летний тольяттинец отсидел за кражи, угон и нанесение тяжких травм. После этого он должен был находиться под административным надзором, но нарушал эти условия. Например, он находился пьяным около дома на ул. Автостроителей. Из-за этого на него опять возбудили уголовное дело, на этот раз по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Уклонение от административного надзора").

Второго нарушителя уже осудили по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. 49-летний судимый за кражу и разбой мужчина, находясь под надзором, трижды нарушал ограничения. В феврале 2022 г. остановили пьяным на улице. В итоге мужчина получил год и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.